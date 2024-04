La fraise sous Label rouge ou IGP comme gage d'excellence

Le samedi à 12h56 et 16h26

C'est mon assiette Bernard Thomasson Le samedi à 12h56 et 16h26

On le sait tous, la fraise d’Espagne, la moins chère dans les rayons, est aussi la moins goûteuse. Pour éviter de se retrouver face à ce genre de barquette trop fade, il faut surtout exiger des fraises d’origine française. Mais là encore, pour distinguer la très bonne qualité du tout-venant, 3 labels existent aujourd’hui : 2 indications géographiques protégées, des IGP pour la fraise du Périgord et pour celle de Nîmes, et un Label rouge.

Sylvie Delaurier est la présidente de l’Association des Fruits et Légumes du Lot-et-Garonne, département où se concentre un tiers de la production française et qui porte ce Label rouge, avec 4 variétés labellisées :

"La gariguette, acidulée, est la première qui ouvre la saison. La ciflorette a un goût musqué, la charlotte a un goût de bonbon, et la dernière est la mariguette, plus allongée. Le label rouge est la garantie d'avoir des fruits à maturité maximale. Il n'y a plus qu'à les croquer directement."

Sucrée, salée, et même fumée...

Des fraises qui sont cueillies à la main. À noter qu’une Association d’organisation de producteurs – au sigle AOP qui n’est pas, attention, celui de l’Appellation d’Origine Protégée – défend aussi le travail de ses 400 producteurs sur le territoire français. L’année 2024 s’annonce bonne, grâce à des températures douces tout au long de l’hiver, qui ont permis un taux de sucre très élevé, et donc une qualité remarquable.

Après avoir choisi sa fraise, il ne reste plus qu’à la préparer, à l'image de la cheffe du restaurant Inima à Bordeaux, Oxana Cretu : "La fraise, c'est le retour à l'enfance ! Cette année, j'ai créé plein de choses avec elle : sucrée, salée et même fumée... Par exemple, une sauce fumée à base de jasmin et fraise, mariée avec des huîtres : l'association est formidable."

Oxana Cretu, est une cheffe ambassadrice de la fraise du Sud-Ouest. Près de 75.000 tonnes de fraises ont été produites en France en 2023, dont le quart sous Label rouge.