L'innovation en matière de cuisine à découvrir à Paris

C'est mon assiette Bernard Thomasson

C’est un rendez-vous qui revient tous les deux ans au parc des expositions de Villepinte, au nord de Paris. Le Salon international de l’alimentation est un repère sur les comportements alimentaires, grâce à son baromètre SIAL Insight. Ce dernier confirme qu’après des mois d’inflation, nous avons modifié nos habitudes pour nous nourrir.

Audrey Ashworth, directrice du SIAL Paris, le confirme : "On assiste à une réduction des volumes d'achats, ce qui a forcé les consommateurs à modifier leurs habitudes pour préserver leur pouvoir d'achat. On voit une montée des marques distributeurs et une rationalisation des achats, comme la réduction des formats ou l'achat en grandes quantités. Le fait maison est aussi perçu comme un moyen de maîtriser ses dépenses."

Des tendances auxquelles il faut ajouter un ralentissement dans l’achat de produits responsables, souvent plus onéreux, et une explosion des achats alimentaires sur Internet. Côté bonnes nouvelles, le Sial permet de suivre les innovations en cuisine ou dans les filières de l’agroalimentaire, et présente les dernières tendances.

Des barres énergétiques à base de houmous

Par exemple, une alternative aux œufs avec des algues, le retour en force de la chicorée ou le développement du lupin. Très remarquée aussi cette année, des barres à emporter à base de houmous. Hill Skaff, de l’entreprise Grapeful basée au Liban, qui a inventé ces barres, raconte comment est venue l’idée de ces barres énergétiques naturelles :

"Les mamans servaient de la mélasse de raisin avec des pois chiches écrasés, comme tartinade pour les enfants. Nous avons mis un an à trouver la technique pour réaliser les barres, car le pois chiche est généralement utilisé dans des plats salés, pas des compositions sucrées et énergétiques. Surtout, nous avons voulu utiliser uniquement des saveurs naturelles de la Méditerranée". Ces barres obtiennent cette année le Prix de l’innovation du Sial.

Le Salon international de l’alimentation fête cette année ses 60 ans. Il se tient à Paris Villepinte jusqu’à mercredi prochain.