A la découverte du Beerawecka

Il est question d’une pâtisserie alsacienne, le Beerawecka, un pain aux fruits. On le consomme en général à Noël, pas en avril. Voilà qui mérite explications.

C’est vrai, le Beerawecka est une des stars des Noëls gourmands d’Alsace, mais aussi d’Allemagne ou d’Autriche. Ce petit pain est confectionné avec très peu de pâte et beaucoup de fruits, à la fois confits et secs. Des fruits préparés juste après les dernières récoltes de l’automne.

C'est l'une des recettes phares de la pâtissière et chocolatière Christine Ferber : "Nous séchons encore les quetsches et les poires nous-mêmes. On y ajoute des figues séchées, des abricots séchés, des écorces de citron ou d'orange confites et des fruits secs comme des amandes et des noix."

Fruits séchés, fruits confits, fruits secs, à peine un dixième de pâte et une cuisson tout en douceur. Ce Beerawecka est en réalité issu de la culture juive. Et s’il était préparé dès la fin de l’année, il restait un marqueur jusqu’à Pessah, la Pâque juive, comme une délicatesse festive et sucrée dans une période où les fruits nouveaux, frais, ne sont pas encore arrivés dans les jardins.

Un intérêt nutritionnel

Il se trouve aussi que ce Beerawecka est intéressant sur un plan nutritionnel, à condition de ne pas en abuser. Fruits secs et fruits confits présentent en effet chacun leurs atouts. La nutritionniste Alexandra Dalu, coauteur du livre L’Assiette Santé, le confirme : "Le fruit sec apporte des minéraux ou du potassium, et le fruit confit est considéré comme une friandise donc il important pour la notion de plaisir."

Un très bon Beerawecka se garde plusieurs mois, au moins de Noël à Pâques. On en trouve d'ailleurs encore actuellement, en ligne, chez certains pâtissiers alsaciens.