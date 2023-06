Sciences : les origines et les avantages de la masturbation chez les animaux (et l'homme)

C'est ma santé Martin Ducret et Géraldine Zamansky Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

La masturbation est indispensable dans le règne animal. Une étude scientifique en montre la nécessité chez les animaux.

Avec Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, le point sur... la masturbation. Un nouvel article sur les origines de cette pratique sexuelle vient d'être publié, qui montre que loin d'être "une déviance", elle comporte nombre d'avantages.

franceinfo : Que nous apprennent ces nouvelles publications sur la masturbation ?

Martin Ducret : Cet article est très intéressant parce qu’il confirme que la masturbation concerne quasiment tous les mammifères sur la planète. Il n’y a donc pas lieu d’en faire un sujet tabou. L’article étudie nos plus proches cousins, les singes, et dégage plusieurs hypothèses.

La première serait que cette pratique faciliterait la fécondation. Elle augmenterait l'excitation avant les rapports sexuels, et permettrait de renouveler le stock de sperme pour obtenir du sperme frais, disponible pour l’accouplement. La deuxième hypothèse serait qu’elle permettrait, après les rapports sexuels de nettoyer l’urètre, le tuyau dans lequel passent l’urine et le sperme, afin d’éviter de développer une infection sexuellement transmissible.

D’après cette étude, la masturbation aurait donc dans le règne animal un avantage sélectif, particulièrement chez les mâles. Les auteurs de l’article signalent tout de même que cette pratique existe aussi chez les femelles, sauf qu’ils n’y ont pas trouvé de fonction utile d’un point de vue de l’évolution des espèces. C’est d’ailleurs la limite de cette étude.

Pourquoi ?

Les auteurs n’ont pas vraiment considéré l'effet régulateur sur le stress et la sensation de plaisir que procure la masturbation, qui concernent tout autant les mammifères de sexe féminin que de sexe masculin. "Pour les êtres humains en particulier, femmes et hommes, cette pratique sexuelle existe à tout âge, m’a expliqué le Dr Damien Mascret, sexologue et journaliste sur France 2. Elle peut d’ailleurs débuter dans le ventre de la mère, et permet, en plus du plaisir, de maîtriser son excitation, d’apprendre à connaître son corps, seul ou à plusieurs, de se relaxer ou même de s’endormir plus facilement." Les urologues la préconisent aussi chez l’homme, pour diminuer le risque du cancer de la prostate.

Y a-t-il des risques à trop ou à pas du tout se masturber ?

Tout d’abord, vous l’avez compris, la masturbation n’est pas une déviance sexuelle, ni une maladie, cela ne rend pas sourd, contrairement à ce que disent de fausses croyances sur cette pratique. Concernant la fréquence, il n’y a pas de règle, cela dépend de chacun, en fonction de ses envies. Certaines personnes peuvent se masturber plusieurs fois par jour, d'autres jamais. Donc, tant qu’il n’y a pas de souffrances physiques ou psychologiques ressenties, tout va bien. Dans le cas contraire, le mieux est d’aller consulter un sexologue pour en parler.