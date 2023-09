Activité physique et santé mentale

Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

Une récente étude norvégienne montre que la pratique régulière d’une activité physique réduirait la prise d'anxiolytiques et d'antidépresseurs.

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, nous parle aujourd’hui d’une récente étude norvégienne qui montre que la pratique régulière d’une activité physique réduirait la prise de médicaments anxiolytiques et antidépresseurs.

franceinfo : Expliquez-nous cette étude ?

Martin Ducret : Et bien, c’est assez facile à comprendre : sur une période de 8 ans, les auteurs ont évalué, chez plus de 32 000 norvégiens, l’impact des activités physiques cardio-respiratoires – c’est-à-dire qui accélèrent le rythme cardiaque, et augmentent la fréquence respiratoire – sur la prise de médicaments contre l’anxiété et la dépression.

Plus les personnes étudiées avaient une bonne forme cardio-respiratoire, moins elles utilisaient ce type de médicaments. Pour faire simple, faire du sport, même à faible intensité, permet de réduire les symptômes anxieux et dépressifs.

Par quels mécanismes l’activité physique a-t-elle des bienfaits sur la santé mentale ?

Le Dr Julia Maruani, psychiatre et médecin du sommeil au centre Chronos à Paris, m’a expliqué "qu’une activité répétée cardio-respiratoire, augmente les molécules du plaisir, comme les opioïdes et les endocannabinoïdes, et elle diminue le cortisol, qui est l’hormone du stress. Le sport, au bon moment dans la journée, plutôt le matin, permet également de diminuer les symptômes anxieux et dépressifs, en améliorant le sommeil. Il favorise aussi les interactions sociales et booste l’estime de soi." Et c’est encore mieux pour notre cerveau de le pratiquer dans un espace vert, et sans nuisance sonore.

Quel type de sport conseillez-vous ?

N’importe quel sport qui augmente la forme cardio-respiratoire, ça peut être de la marche rapide, du vélo, du tennis ou du football. L’objectif est de bouger ! Donc, même une activité physique minime, et surtout régulière, permet de réduire la survenue d’anxiété et de dépression. D’ailleurs, une importante étude publiée dans le JAMA Psychiatry en 2022, a montré que faire de la marche rapide 15 minutes, six fois par semaine, permet de réduire de 18% les symptômes de dépression, et si on augmente à 30 minutes, six fois par semaine, la réduction passe à 26%.

Ça veut donc dire que faire un peu de sport, c’est déjà bien, et que c’est encore mieux quand on augmente la durée et l’intensité de l’exercice. Ça protège, à la fois, du risque de survenue ou de récidive d’anxiété et de dépression, donc le sport est un outil de prévention ! Et d’autre part, on peut le considérer comme un traitement complémentaire efficace pour soigner des troubles anxieux et dépressifs.