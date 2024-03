"My dead friend Zoe" : ce film produit par le footballeur Travis Kelce est financé par un crédit d'impôt sur les énergies renouvelables

C'est un film américain avec Ed Harris et Morgan Freeman, mais plus que le casting, c'est le producteur, Travis Kelce et le mode de financement, qui retiennent l'attention.

Travis Kelce, le producteur du film My dead friend Zoe, est connu des fans de football américain - il joue "tight end", l'ailié serré, pour les Kansas City Chiefs et vient de gagner son deuxième Super Bowl d'affilé. Il est aussi connu des fans de Taylor Swift. C'est son petit ami et l'histoire d'amour entre les deux stars fascine l'Amérique depuis plusieurs mois maintenant. Charismatique, fêtard, Travis Kelce a une personnalité faite pour le spectacle, il anime un podcast avec son grand-frère, champion de football américain.

Comme les légendes Tom Brady, LeBron James et de plus en plus d'athlètes, Travis Kelce s'est lancé dans la production de contenus. Il est même représenté par CAA, la plus grande agence artistique de Los Angeles. My dead friend Zoe, un film à 10 millions de dollars - un petit budget à l'échelle d'Hollywood - raconte l'histoire d'une militaire, vétéran de la guerre en Afghanistan, en conflit avec son grand-père, vétéran lui de la guerre du Vietnam. Le film est décrit comme une comédie sombre et il a été présenté pour la première fois au festival South By Southwest au Texas le 9 mars 2024.

La loi sur la réduction de l'inflation de Joe Biden

En 2022, l'administration de Joe Biden a porté l'Inflation Reduction Act, un énorme plan d'investissement dans le climat, l'énergie et la justice environnementale, avec pour objectif notamment une économie au bilan carbone neutre en 2050. Pour inciter les entreprises à passer au vert, le gouvernement a injecté des dizaines de milliards de dollars dans l'économie, à travers des crédits d'impôts notamment.

Et Variety, l'hebdomadaire spécialiste d'Hollywood, explique que Mike Field, un entrepreneur qui est également un des producteurs de My dead friend Zoe, a revendu le surplus des crédits d'impôts obtenus. C'est l'argent de ces ventes qui sert à financer en partie le film. Son partenaire dans la société de production raconte à Variety que dans un secteur aussi risqué que le cinéma, les crédits d'impôts fédéraux réduisent significativement le risque justement. Donc c'est une ressource financière comme une autre.

Un documentaire prévu sur Jean-Michel Basquiat

Travis Kelce et ses partenaires vont produire comme cela un autre projet, si l'on en croit Variety. Il s'agit d'un documentaire sur l'artiste Jean-Michel Basquiat. Ce qui pourrait donner des idées à d'autres producteurs. L'agence Reuters souligne que la vente et l'achat de crédits d'impôts pour les énergies renouvelables est devenu un marché en soi, qui pèserait plus de sept milliards de dollars aujourd'hui. De l'argent qui ne sert pas qu'à financer des films évidemment.