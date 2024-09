Japon : pour encourager les voyages, les professionnels du tourisme proposent de rendre gratuit le passeport des jeunes adultes

Comment mieux préparer la jeune génération à la globalisation et à des carrières à l’international ? C’est la question que se posent les autorités japonaises, qui s’inquiètent de la chute des voyages à l’étranger. Les habitants du pays semblent de moins en moins prêts à partir à l’aventure. Pour les encourager à refaire leurs valises, les professionnels du tourisme proposent maintenant la gratuité des passeports pour les jeunes. C’est une idée proposée mi-septembre par d'Hiroyuki Takahashi, le patron de l’Asssociation des agences de voyages du pays. Il fait un constat très simple, les Japonais en général, et les jeunes en particulier, voyagent de moins en moins hors de leurs frontières.

Les dernières statistiques sont assez frappantes. Elles montrent un effondrement du nombre de séjours à l’étranger depuis la pandémie de Covid. Entre le premier semestre de 2019 et le premier semestre de 2024, le nombre de voyages à l’international a plongé de 40% au Japon. C’est paradoxal car dans le même temps le nombre de touristes étrangers arrivant au Japon explose. Le pays accueille maintenant trois millions de touristes par mois. C’est trois fois plus qu’il y a dix ans. Ce double phénomène, moins de Japonais à l’étranger et plus d’étrangers au Japon, est, en grande partie, dû à l’effondrement de la valeur de la monnaie nippone, le yen. Les Japonais ont vu leur pouvoir d’achat amputé d’un tiers lorsqu’ils se déplacent en Europe, aux États-Unis ou en Thaïlande et qu’ils doivent payer en euro, en dollar ou en bahts.

Un coup de pouce symbolique

Pour les professionnels japonais du tourisme, c’est un problème économique qui pourrait être résolu avec des passeports gratuits. Ils savent bien qu’un voyage à l’étranger, c’est beaucoup de frais, mais, ils estiment qu’un coup de pouce même symbolique du gouvernement pourrait encourager des départs.

Ces professionnels demandent donc au gouvernement d’offrir gratuitement un passeport à tous les jeunes du pays dès qu’ils atteignent leurs 18 ans, c’est-à-dire la majorité. Ils expliquent que cela pourrait aider les jeunes à faire leurs premiers voyages et peut-être à avoir un état d’esprit un peu plus ouvert.

Actuellement, un passeport d’adulte coûte ici 16 000 yens, soit 100 euros. C’est un peu plus cher qu’en France, où un passeport pour un majeur coûte en ce moment 86 euros.

Le gouvernement japonais n'a pas encore répondu aux professionnels du tourisme pour dire s'il était prêt à faire ce cadeau, mais Tokyo s’inquiète un peu de ce repli sur soi de sa population, ce qui pourrait représenter un vrai handicap pour ses entreprises qui doivent de plus en plus s’internationaliser afin de compenser la baisse de la population et la contraction du marché national. Il y a une statistique assez frappante. Actuellement, seuls 17% des citoyens japonais sont titulaires d’un passeport. En France, c’est presque un citoyen sur deux.