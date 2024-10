Japon : Kyoto demande aux touristes étrangers de faire des dons pour préserver la ville

Au Japon, aussi, on s'inquiète aussi pour l'état des finances publiques. Notamment dans les collectivités locales. Partout, les autorités cherchent à inventer de nouveaux impôts. À Kyoto, la mairie propose maintenant aux touristes étrangers de faire des dons pour sauver la ville et son patrimoine. Si vous êtes généreux, vous aurez un petit cadeau.

Kyoto est la ville incontournable quand vous visitez le Japon. C'est une cité moderne avec 1,5 million d'habitants. Mais c'est aussi une destination historique exceptionnelle, avec des maisons traditionnelles, des pagodes, de vieux sanctuaires ou des jardins zen. La mairie dit elle-même qu'elle abrite 3 000 sites culturels. Les touristes arrivent par millions chaque mois. Mais cela ne suffit pas à équilibrer les finances de la ville. La mairie doit toujours rembourser une dette qui remonte aux années 90 et à la construction d'un métro qui n'a jamais rapporté ce qui était prévu.

La ville est aussi pénalisée par l'afflux de touristes qui a fait bondir les prix de l'immobilier. Plein de grands hôtels sont venus s'installer, mais les familles et les petites entreprises ont dû partir, car elles ne peuvent plus faire face à la flambée du prix du m2. Automatiquement, moins de travailleurs, moins de sociétés, ce sont moins d'impôts pour la ville. Le maire a d'ailleurs lui-même tiré la sonnette d'alarme en expliquant que sa ville risquait maintenant de faire faillite.

Des dons en échange d'un coupon électronique

La mairie vient de lancer, fin septembre, son projet "donate and go", "donnez et allez". C'est une plateforme internet en anglais où les visiteurs sont invités à faire un don à la ville. Le site explique que la mairie doit dépenser beaucoup pour entretenir ses jardins, ses rues ou les toits de ses maisons traditionnelles. La mairie explique aussi qu'elle a interdit les grands immeubles ou les grands panneaux publicitaires pour préserver l'harmonie de Kyoto et offrir un cadre parfait aux touristes étrangers.

En échange, la mairie espère un petit coup de main. Sur le site internet, vous pouvez verser avec votre carte de crédit entre 1 000 et un million de yens, soit entre 6 et 6 000 euros. La mairie récupère la moitié de cette somme et vous offre en échange un coupon électronique, équivalent aussi à la moitié de votre don, que vous dépensez dans un commerce de la ville. Ça peut être dans un restaurant, une boutique de location de kimonos ou un magasin de souvenirs.

La plateforme de dons vient d'ouvrir, il est encore trop tôt pour savoir si les touristes se montreront généreux, mais plusieurs autres villes touristiques du pays ont déjà annoncé qu'elles allaient aussi faire appel, de la même manière, à la générosité des touristes étrangers.