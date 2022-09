Glace au hot dog, pizza sans pâte... les industriels américains débordent de créativité

Quand ils s'agit de nourriture, on ne rigole pas outre-Atlantique : les géant du secteur ont été très prolifiques cet été avec des surprises glacées, plus légères ou encore des combinaisons étonnantes.

Si à New York, l’une des "sensations" culinaires de l’été est un donut à la moutarde, d'autres expérimentations ont marqué ces dernières semaines. Il faut dire que les États-Unis n’ont jamais manqué d’inventivité et d’audace dans le domaine culinaire. Trois propositions, disons originales, sortent du lot.

Une glace goût hot dog : "stupide ou génial ?"

Peut-être inspiré par la canicule, le Cold Dog, une sorte d’esquimau qui a la couleur d’une saucisse et le goût d’un hot dog. Il dégage des notes "à la fois rafraîchissantes et fumée", selon le communiqué d’Oscar Mayer, la société qui le produit. Une entreprise dans le business de la viande depuis près d’un siècle et demi tout de même. Le concept avait été suggéré sur le compte Instagram d’Oscar Mayer et apparemment, des Internautes ont trouvée l’idée je cite "géniale".

Le groupe s’est donc lancé. Prix de vente deux dollars. On le trouve dans une chaîne de vendeurs de glaces appelée Popbar mais seulement dans quelques villes américaines, Atlanta et New York notamment. Oscar Mayer est conscient du pari. "Stupide ou génial, à vous de décider", peut-on lire sur son compte Twitter. Un La marque est allée dans les rues de New York pour proposer une dégustation gratuite, avec le même slogan, "génial ou stupide". Un joli coup de pub.

La pizza sans pâte

Papa John’s, une célèbre chaîne de pizzeria américaine, a lancé sa pizza sans pâte. CNN explique la croissance des ventes ralentit alors Papa John’s cherche à rafraîchir le concept. D’après l’un des responsables du service innovation, après avoir beaucoup - peut-être trop - mangé de pizzas pendant la pandémie, les Américains semblent s’être un peu lassés. Du coup, la marque a inventé le Papa Bowl, c’est-à-dire les ingrédients de la pizza mais dans un bol plutôt que la pâte. Au choix : poulet, un trio de viandes italiennes ou une version végétarienne, pour 7,99 dollars.

L’espoir, c’est que lors d’une soirée entre amis, si quelqu’un ne veut pas de pizza, le groupe pensera tout de même à commander chez Papa John’s, qui aura une alternative à proposer. Les ingrédients sont les mêmes que ceux de la pizza, ce qui facilite la chaîne d’approvisionnement. Du neuf avec du vieux en quelque sorte. Le projet a été retardé, le packaging ne convenait pas dans les hautes sphères parce qu’il ne gardait pas la nourriture assez chaude, or, c’est semble-t-il une priorité pour le consommateur.

Petite info supplémentaire pour briller en soirée, sachez que John Hampton Schnatter, le John de Papa John’s, ne dirige plus la société qu’il a lancée en 1984. La faute à une série de remarques limite racistes en 2018.

Un petit-déjeuner 2-en-1

Heinz, l’un des géants de l’agro-alimentaire, bien connu pour son ketchup, a mis en vente en ce mois de septembre 2022 des hashbrowns fourrés aux baked beans, les célèbres haricots blancs à la sauce tomate. Le hash brown, ce sont des pommes de terres coupées en tranches très fines et frites.

C’est un classique du petit-déjeuner aux États-Unis et au Royaume-Uni. Royaume-Uni où comme chaque collégien parti en échange scolaire le sait, on mange aussi des baked beans le matin. Sauf qu’au lieu de les avoir à côté dans l’assiette, Heinz a pensé à les fusionner en quelque sorte. Difficile de faire un commentaire à propos du goût. Ce trésor culturel ne serait disponible que dans des supermarchés britanniques pour l’instant.