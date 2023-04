Etats-Unis : New York va accueillir un campus de 70 hectares consacré à la recherche sur l'environnement

Un projet de campus entièrement dédié à l'écologie va voir le jour sous l'impulsion du maire, Eric Adams. Un projet ambitieux qui formera des étudiants et des chercheurs à chercher des solutions pour résoudre la crise climatique.

C'est un projet très ambitieux, estimé à 700 millions de dollars, qu'a annoncé le maire de New York Eric Adams : la construction d'un campus de 70 hectares consacré à la recherche sur l'environnement. Le chantier doit démarrer en 2025 et s'achever en 2028 sur Governor's Island, une petite île du sud de Manhattan, avec une vue imprenable sur les gratte-ciels et en face de la Statue de la Liberté. Selon le New York Post, elle a la forme d'un cône glacé.

Historiquement, elle a servi d'avant-poste à des marchands néerlandais, puis de fort pour l’armée américaine pendant la Révolution contre le royaume britannique, et également de prison pour les soldats confédérés lors de la guerre de Sécession. Aujourd’hui, c’est un parc.... avec le plus long toboggan de New York et quelques hamacs. Mais lorsque le gouvernement américain a transmis sa gestion à la ville de New York en 2003, la mairie ne savait pas quoi en faire, car elle n'a pas le droit d’y installer des bâtiments commerciaux. C'est alors qu'Eric Adams, le maire élu en 2021, et son équipe ont officialisé une idée dans l’air depuis quelques années.

Un campus modèle en termes d'écologie

Ce campus sera un "laboratoire vivant", selon les termes utilisés par Eric Adams, qui l'appelle aussi le "New York Climate Exchange", en référence au New York Stock Exchange, la bourse, qui est située tout près. La mairie décrit aussi le campus comme un centre mondial de recherches pour des solutions innovantes à la crise climatique, "la plus grande menace de notre époque", dit une source officielle. Le campus servira également à former aux métiers "verts".

Plus de 2 000 emplois sont promis, 600 étudiants et 250 chercheurs fréquenteront l’endroit chaque année. Le projet fait écho aux ambitions d’Eric Adams en matière d’écologie : il veut que toute la ville composte dès la fin 2024 et installer des panneaux solaires sur les bâtiments municipaux d’ici 2035 par exemple. Governor’s Island est une île sans voiture et elle devrait le rester. C’est un ferry qui permet de s’y rendre : sa fréquence va passer à un trajet toutes les 15 minutes, avec des bateaux hybrides pour préserver l’environnement bien sûr.

Le campus accueillera logiquement des salles de classe, des laboratoires, des salles d’exposition, des serres, ainsi que des logements étudiants, et les bâtiments historiques seront réhabilités. Tout tournera à l’électrique, produit sur place, la récupération de l’eau de pluie permettra d’alimenter le site en eau non-potable. Le projet, estimé à 700 millions de dollars, est financé en partie par des fonds municipaux, déjà existants, mais aussi par deux fondations de milliardaires, dont celle de Michael Bloomberg, l’ancien maire de New York. Le contribuable n’aura rien à payer, promet la mairie.