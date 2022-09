Etats-Unis : après la Californie, l'Etat de New York accélère pour interdire les véhicules neufs à essence d'ici 2035

Plusieurs objectifs intermédiaires ont été fixés par la gouverneure de l'Etat de New York. Ainsi, les véhicules à essence devront représenter moins de deux tiers des ventes de véhicules neufs dans quatre ans.

L'État de New York, dans le sillage de la Californie, a officiellement engagé le processus visant à interdire la vente de véhicules de passagers neufs à émissions polluantes d'ici 2035. C'est ce qu'a annoncé la gouverneure Kathy Hochul, jeudi 29 septembre. La responsable avait déjà fixé cet objectif l'an dernier mais devait attendre, pour des raisons juridiques, que la Californie adopte sa propre loi, ce qui a été fait en août, a-t-elle expliqué lors d'une conférence de presse.

Kathy Hochul peut désormais passer à l'étape suivante et a demandé à ses services de préparer les textes adéquats, avec notamment des objectifs intermédiaires pour 2026 (35% des ventes) et 2030 (68% des ventes) avant d'atteindre 100% des ventes en 2035.

Le Royaume-Uni, Singapour ou la Norvège engagés sur cette voie

À cette date, toutes les citadines, berlines, SUV et pick-up transportant des passagers devront être à "zéro émission", soit des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène. Le texte bannirait de fait les véhicules à essence et diesel. La réglementation doit parallèlement progressivement durcir les normes d'émissions pour les véhicules à moteur thermique.

De nombreux pays tentent ces dernières années de limiter la pollution venant du secteur automobile. Le Parlement européen a ainsi acté en juin la fin de la vente des véhicules thermiques neufs à partir de 2035.

Le Royaume-Uni, Singapour et Israël se sont ainsi engagés à la fin des ventes de nouveaux véhicules essence et diesel d'ici à 2030, et la Norvège a pris cet engagement pour 2025. Le président américain Joe Biden a pour sa part signé à l'été 2021 un décret fixant comme objectif qu'en 2030 la moitié des voitures vendues aux États-Unis soient sans émissions.