États-Unis : la mairie de West Hollywood souhaite privilégier la nourriture vegan lors des réunions publiques

Dans le quartier de West Hollywood, fini les hot-dogs à la viande dans les réunions publiques organisées par la ville. On mangera vegan désormais. L’argument numéro un, mis en avant début juillet, concerne l’environnement. "Chaque aspect du système alimentaire, de la production à la distribution, croise la crise climatique", explique-t-on. La mairie de West Hollywood s’appuie sur les estimations d’un panel intergouvernemental sur l’environnement. Manger vegan réduirait de 75% l’empreinte carbone d’un individu.

Une étude de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) affirme par ailleurs que les émissions gaz à effet de serre diminueraient de 46% avec un régime vegan, sans parler de la surface terrestre libérée avec moins d’élevage. La vice-maire Chelsea Byers, qui a porté la mesure, évoque les problèmes de consommation d’eau et "les problèmes moraux qui accompagnent l’élevage de masse". En résumé, West Hollywood va œuvrer contre le réchauffement climatique.

Un quartier très libéral de Los Angeles

L’association "Mercy for animals", Pitié pour les animaux, a poussé pour cette mesure après avoir déjà collaboré avec le comté de Los Angeles plus tôt dans l’année pour proposer plus d’options vegan dans ses services. Pour l’association, au-delà de la question environnementale, il faut aussi prendre en compte la souffrance des animaux. Les humains, dont les 30 millions d’Américains intolérants au lactose , auraient également à y gagner.

Techniquement, la mesure est applicable dès maintenant. Cette nourriture vegan dans les événements officiels à West Hollywood, l’un des quartiers les plus libéraux de Los Angeles où se trouvent deux des restaurants vegan les mieux notés du pays, c’est par défaut. De la viande sera toujours disponible, mais sur demande. La mairie cherchera également le plus possible à travailler avec des producteurs locaux pour limiter le transport de nourriture et la pollution qui va avec. Pas de changement pour les événements privés, là les organisateurs peuvent toujours faire ce qu’ils veulent.

Cette mesure ne satisfait évidemment pas tout le monde. Tomi Lahren, l’une des figures de l’Amérique conservatrice à la télévision, a largement critiqué la mesure. Une mesure, selon elle, défendue par ceux qui vouent un culte au climat, convaincus que "les pets des animaux mèneront à l’apocalypse. Dans une ville où des dizaines de milliers de personnes vivent et dorment dans les rues, il y avait sans doute d’autres priorités", dénonce Tomi Lahren. Même des personnes plus modérées s’interrogent sur comment la population va accueillir ce changement. Le site Foodbeast rappelle que le nombre de vegans dans l’ensemble des États-Unis ne dépasse pas 10 millions d’Américains. On peut donc toujours le considérer comme un marché de niche. Est-ce que le nombre de vegans justifie une mesure comme celle prise par les élus de West Hollywood ?