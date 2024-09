États-Unis : la Floride et son parc des Everglades se battent contre une invasion de pythons

Entre les chasses à l'année et le concours "Florida Python Challenge", l'État de Floride tente de débarrasser le célèbre parc des Everglades des pythons birmans, énormes serpents qui envahissent la région et mettent en péril l’écosystème.

En Floride, le python birman est devenu un animal de compagnie à la mode dans les années 80. Mais quand l’effet de mode est passé, les propriétaires ont relâché les serpents dans le parc national des Everglades, au sud de l'État. Mais deux choses n'ont pas été considérées : ce python birman avec ses 3 à 6 mètres de longueur n’a pas de prédateur naturel, et la femelle peut pondre plus d’une cinquantaine d’œufs par an !

Ainsi, l’espèce s’est multipliée rapidement, au point qu’il y en aurait des dizaines de milliers, aujourd’hui, dans la nature du sud de la Floride. Ils se nourrissent d’alligators, de cerfs ou d’espèces protégées. En 2012, une étude gouvernementale pointait que la population de ratons laveurs avait diminué de moitié en 10 ans et que celle des lynx avait chuté de 87%. Les autorités cherchent donc depuis longtemps à se débarrasser de ces pythons. Ainsi, un concours annuel a vu le jour en 2013, le "Florida Python Challenge".

Armes à feu interdites et formation exigée

Ce concours se déroule en août et dure un peu plus d’une semaine, à la période où l’animal est le plus facile à trouver. Celui qui en tue le plus gagne 10 000 dollars. Mais il ne suffit pas de s’inscrire pour participer à ce concours. Il faut suivre une formation en ligne et obtenir plus de 85% de bons résultats à un test pour valider cette formation. Autre règle absolument essentielle : le python doit être tué "humainement", sans arme à feu. Le site internet du concours explique comment procéder : assommer le serpent et introduire un tournevis dans son crâne. Cette année, plus de 800 personnes ont tenté leur chance. Parmi eux se trouvaient environ 150 militaires et une quarantaine de chasseurs professionnels.

Depuis le premier concours en 2013, les participants ont éliminé à peu près 1 000 de pythons. C'est loin d'être suffisant pour arrêter l’invasion. Alors, les autorités travaillent aussi à l’année avec des chasseurs professionnels, qui ont tué de leur côté 11 000 pythons. L’agence Associated Press a suivi l’un d’entre eux, qui dit qu'il déteste tuer les serpents, mais que c’est malheureusement devenu son métier. Payé 13 dollars de l'heure - 18 dollars s’il doit marcher dans les marais des Everglades. Il reçoit ensuite une prime en fonction de la taille du serpent, sachant qu’un python peut atteindre 5 mètres. Le premier mètre est payé 50 dollars, et ensuite 25 dollars pour chaque "tranche" de 30 centimètres.