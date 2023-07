États-Unis : un python de près de six mètres capturé par un homme à mains nues en Floride

En Floride (États-Unis), la vidéo d’un Américain qui attrape à mains nues un python birman a fait le tour du monde. Cette espèce, venue d’Asie est de plus en plus invasive dans la région.

Sur le bord d’une route dans la réserve nationale de Big Cypress en Floride (États-Unis), le plus long python jamais observé dans l'État est aperçu. À peine repéré, l’animal tente d’abord de fuir, mais au bout de quelques secondes, il contre-attaque l’homme qui tente de l’attraper. Le chasseur amateur l’agrippe par le cou, et lutte pendant plusieurs minutes au risque de sa vie. “Je me suis approché, et je me suis dit que je pouvais l’attraper par la tête. Mais ensuite, il est devenu complètement fou”, explique Jack Waleri.

Près de six mètres de long pour 56 kilos, ce python birman n’est pas le premier capturé dans les Everglades. Il serait des milliers, alors que la Floride essaye de s’en débarrasser à tout prix. Le python détruirait la faune locale. “S’il est devenu aussi gigantesque, c’est qu’il s’est largement nourri de nos espèces indigènes”, précise Ian Easterling, biologiste. Tous les ans, un concours est organisé pour réguler le nombre de pythons dans la région.