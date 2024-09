États-Unis : de plus en plus d'entreprises s'attaquent au marché du divertissement pour faire leur publicité

Chick-fil-A est célèbre aux États-Unis et n'est pas un fast-food comme les autres. Non seulement ce serait l’inventeur du hamburger au poulet, mais les quelque 3 000 enseignes de la chaîne ferment le dimanche, "jour du Seigneur". Le fondateur, Samuel Truett Cathy, qui a lancé ces restaurants en 1967, était un chrétien fervent, un "baptiste". Et puisqu'il refusait de travailler le dimanche, ses héritiers suivent son exemple.

Le groupe, installé à Atlanta en Géorgie, a aussi financé des organisations opposées au mariage homosexuel, ce qui lui a valu des appels au boycott. "Nous soutenons la famille au sens biblique du terme", avait déclaré en 2012, Dan Cathy, le fils du fondateur. "Nous savons que ce n’est pas populaire auprès de tout le monde mais grâce à Dieu, nous vivons dans un pays où nous pouvons partager nos valeurs et suivre nos principes bibliques". Il est, depuis, revenu sur ces propos.

Investi dans l'industrie de l'entertainment, une tendance générale ?

Le fast-food lance donc une plateforme de streaming, c’est une information du site Deadline, spécialisé dans le divertissement. On ne sait pas comment va s’appeler cette plateforme, ni quand elle sera accessible au public, ni le prix de l’abonnement. Visiblement, Chick-fil-A a noué des contacts avec différentes sociétés de productions et travaille sur différents projets, dont des programmes non-scriptés, comme on dit à Hollywood, c’est-à-dire de la télé-réalité et des jeux. La presse évoque des budgets de 400 000 dollars pour des épisodes de trente minutes. Tous les programmes sont destinés à un public familial, ce qui n'est pas vraiment une surprise compte tenu de la réputation de l’entreprise.

La nouvelle fait des remous car on sait que la famille Cathy a en partie financé les gigantesques studios de cinéma Trilith, près d’Atlanta. C’est là que se tournent presque tous les films et séries Marvel aujourd’hui. Chick-fil-A avait aussi déjà produit une série de courts-métrages d’animation pour son site internet il y a quelques années. D'ailleurs Deadline signale que plusieurs entreprises se lancent dans la production de contenus. En réalité, c’est une forme de publicité. Lyft, par exemple, le principal concurrent de Uber aux États-Unis, a produit un jeu appelé Lucky Lyft. En 2019, Airbnb a produit le documentaire Gay Chorus Deep South, sur une chorale d’hommes homosexuels de San Francisco partie en tournée dans le sud très religieux du pays. MTV l’avait diffusé sur son antenne à l’époque.