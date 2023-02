Espace : cette start-up japonaise a mis au point un ballon pour amener les touristes dans la stratosphère

Loïc Pialat et Yann Rousseau

Quelques semaines après l'affaire du "ballon espion" chinois, cette entreprise japonaise s'offre un coup de projecteur en mettant en avant cette même technologie pour envoyer des touristes dans l'espace.

Les "ballons espions" ont fait parler ces derniers jours avec les engins chinois dans le ciel des Etats-Unis. Au Japon, une société s'est inspirée de ces ballons pour envoyer des touristes dans l'espace. La campagne marketing de la société Iwaya Giken n’a pas été lancée forcément au moment le plus opportun. Mais la start-up japonaise ne voit pas le lien entre les ballons espions chinois et son propre projet un peu fou de voyage en ballon dans l’espace.

>> Cinq questions sur la destruction du "ballon espion" chinois, qui ravive les tensions entre Pékin et Washington

Elle explique qu’elle travaille sur ce concept depuis près de sept ans et qu’elle maîtrise maintenant toutes les technologies pour envoyer des touristes dans l’espace à un prix assez raisonnable. Les premiers tickets pour le grand voyage viennent juste d’être mis en vente. Il y en a cinq pour l’instant. Il coûte chacun 24 millions de yens, c’est-à-dire 166.000 euros.

C’est cher, mais c’est peu en comparaison des autres voyages dans l’espace vendu par exemple par SpaceX. Les touristes qui sont partis avec les fusées de la société d’Elon Musk pour un séjour dans la Station spatiale internationale payent eux chacun 50 millions d’euros pour l’aventure.

"Démocratiser" le voyage dans l'espace

La start-up japonaise veut démocratiser le voyage dans l’espace et donc l’expérience sera beaucoup moins intense. Mais elle est aussi accessible à tout. C’est-à-dire qu’il n’y a pas d’entraînement spécial, pas de cours de pilotage ou de manœuvre, et même pas de tenue d’astronaute à enfiler.

Le voyage va se faire dans une sphère de plastique transparent et d’acier d’environ 1,5 m de diamètre. À l’intérieur, il y a seulement deux sièges, côte à côte. Un pour le pilote de l’entreprise et l’autre pour le touriste. La sphère peut gérer à la fois les changements de température et les changements de pression au fil du vol.

Au-dessus des avions, mais pas dans l'espace

Le décollage va se faire depuis une zone un peu isolée de la région d’Hokkaido, tout au nord du Japon. Et le retour se fera non loin de là, mais en mer. Au total, le voyage devrait durer 4 heures. Il y a deux heures d'ascension sous un gigantesque ballon à hélium pour atteindre une altitude de 25 kilomètres. C’est ce qu’on appelle la stratosphère.

Ce n’est pas encore l’espace, mais c’est bien au-dessus de l’altitude des avions de ligne, c’est une zone où on voit très bien la forme sphérique de la Terre. Le touriste restera dans cette zone pendant une heure avant de redescendre tranquillement vers le sol. Les voyages devraient commencer en décembre au Japon.

D’autres entreprises travaillent sur le même concept. Une société américaine qui s’appelle "Space Perspective" affirme, elle aussi, qu’elle va lancer une capsule pour touristes dans la stratosphère.

Le départ devrait, là, être donné l’an prochain.