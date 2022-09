Au Japon, le "contrat" insolite que passent des maisons de retraite avec des bébés

Vous avez moins de quatre ans, vous êtes souriants et pas farouches ? La maison de retraite de Ichoan, dans le sud du Japon, a peut être un emploi pour vous ! Alors que le pays essaye de répondre au vieillissement accéléré de sa population et au manque de main d'oeuvre dans les crèches pour bébés, les communes commencent à ouvrir des lieux où les personnes âgées peuvent interagir avec des petits enfants – et parfois même les garder.

Cette maison de retraite d'Ichoan est comme un Ehpad classique, avec ses 120 résidents qui ont besoin d’être pris en charge et dont la plupart a plus de 80 ans. À la différence que cet établissement privé a commencé à engager des bébés. Un petit contrat est alors signé avec les parents : il s’agit de préciser que le bébé "travaille" les jours où il a envie et autant d’heures qui le voudra. Il a même le droit de dormir au bureau !

La seule "mission" du bébé est de se balader dans les salles communes de la maison de retraite et de faire sourire ou des câlins avec les résidents. En échange de ce travail, ses parents reçoivent des couches gratuites, du lait en poudre et mêmes des coupons pour profiter d’une boisson gratuite à la cafétaria de la résidence.

15% des Japonais ont plus de 75 ans

Le Japon expérimentent aujourd’hui ce que beaucoup de pays occidentaux vivront dans quelques années : un vieillissement accéléré de sa population. 15% des Japonais ont plus de 75 ans et la plupart vit encore sans problème à la maison. Mais il y a des millions d’anciens qui souffrent déjà de différentes formes de démence, notamment de la maladie d’Alzheimer. Eux ont besoin d’être pris en charge, d’être stimulés. Les professionnels du secteur ont noté que la présence de bébés avaient un effet très bénéfique sur le moral et sur la santé des plus anciens. L’interaction avec les jeunes enfants permet de ralentir les troubles cognitifs, de lutter contre l’ennui ou la solitude dans ces établissements.

Les parents des 32 bébés enrôlés dans ce programme expliquent qu’ils sont ravis d’occuper leurs enfants un peu différemment. Du fait des pénuries de main d’oeuvre au Japon, il y a parfois des longues listes d’attente pour trouver une place en crèche. Là, les mamans ou les papas peuvent faire un break quelques heures et l’enfant peut socialiser avec d’autres adultes dans un environnement protégé, loin de la peur du Covid-19. Tout le monde y gagne.