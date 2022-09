Au Japon, des voyages "mystère" à prix cassés pour relancer le tourisme

C’est la grande loterie du billet d’avion ou du ticket de train. Peach, une petite compagnie aérienne low cost, a testé la première ce concept au Japon, qui a ensuite été repris par les grandes compagnies de chemin de fer du pays : JR East et JR West. Il s'agit de payer un prix fixe, très bon marché par rapport au prix des billets habituels : pour le Shinkansen, c’est le TGV japonais, l’aller-retour mystère est proposé à seulement 5.000 yens, c’est-à-dire à peine 35 euros.

Vous rentrez, dans une application spéciale, votre gare de départ -Tokyo, Osaka, Nagoya - et vous donnez vos dates de départ et d’arrivée. Ensuite, une sorte de dé digital s’affiche à l’écran, se met à tourner et vous découvrez votre destination mystère ! Les compagnies n’ont mis, dans leurs grandes loteries, que des sites touristiques importants. Vous ne serez pas envoyé dans une zone industrielle, au milieu de nulle part.

Minimum 43 % d'économie

Ces nouvelles loteries sont très populaires car très économiques. Les billets de Shinkansen sont habituellement très chers au Japon. Il n’y a pas de prix réduits pour les familles ou certaines catégories de la population comme en France. Pour certains, c'est donc une occasion unique de se payer un voyage un peu loin. Vous payez un prix fixe de 5 000 yens mais vous pouvez gagner des tickets qui valent normalement deux ou trois fois ce montant. La JR West assure que l’économie minimum est au moins de 43%, donc tous les participants sont gagnants !

Grâce à ce concept, les entreprises remplissent, enfin, leurs trains et avions. Les Japonais ont considérablement réduit leurs voyages d’agrément à cause du Covid. Il n’y a jamais eu de quarantaine ici mais les gens sont extrêmement prudents. Aujourd'hui encore, tout le monde porte encore le masque dans la rue, à la plage ou à la montagne. Et, bien sûr, ils limitent les visites chez les grands-parents ou chez les amis. La demande locale de transports a baissé et il n'y a pas de touristes étrangers, le pays étant complètement fermé depuis avril 2020. Ce n'est que récemment que le Japon a recommencé à accepter des visiteurs étrangers. À condition qu’ils passent par des agences de voyage agrées.