Au Japon, des employés pourront bénéficier d'un "congé grand-parental" pour s'occuper de leurs petits-enfants

On connaissait le congé parental au moment de la naissance d’un enfant. C'est maintenant au tour du "congé grand-parental" ! Le Japon propose à des papis et mamies, qui ne prennent pas leur retraite, de prendre quelques jours de congés pour s’occuper de leurs petits-enfants. Il faut que le pays asiatique, exactement comme Taïwan, la Chine ou la Corée du Sud, est en pleine crise démographique.

Sur les six premiers mois de l’année, le pays a enregistré moins de 390 000 naissances. C’est du jamais vu en 130 ans et, sur l’ensemble de 2022, il est maintenant probable que le Japon recense moins de 800 000 nouveaux nés. C’est extrêmement peu pour un pays de 125 millions d’habitants. À titre de comparaison, le Japon fait maintenant le même nombre de bébés que la France qui n’a, pourtant, que 67 millions d’habitants.

Les autorités sont un peu dépassées par le phénomène : moins de bébés signifie un effondrement rapide de la population, donc moins de travailleurs, moins de consommateurs, des régions entières qui se vident et, bien sûr, une économie qui ne pourra plus croître. De nombreuses études officielles sont lancées pour essayer de comprendre ce problème et beaucoup de jeunes Japonais expliquent qu’avoir un bébé leur paraît insurmontable : soit ça coûte trop cher pour leurs petits salaires, soit ils n’ont pas le temps avec les horaires de travail pratiquées dans le pays.

Les entreprises redoutent la retraite de leurs employés âgés

Autant de raison, donc, qui poussent les autorités à mettre en place ce congé grand-parental. Au Japon, il existe déjà des offres de congé parental qui peuvent aller jusqu'à 12 mois. Mais, dans les faits, ils sont surtout utilisés par les mamans, très rarement par les papas qui ont soit peur ou soit honte d’abandonner leurs collègues au bureau ou à l’usine. Actuellement, seul 12 % des pères salariés osent prendre un congé parental.

Pour aider les mamans - et déstresser les jeunes couples qui envisagent de fonder une famille, des entreprises et une préfecture s’essayent à ce congé. Par exemple, à partir de janvier prochain, les fonctionnaires de la préfecture de Miyagi, au nord du pays, vont pouvoir prendre des congés payés spéciaux pour s’occuper de leurs petit-enfants. Ils pourront les poser le jour de la naissance ou plus tard si, par exemple, le petit tombe malade et qu'il faut le garder à la maison.

Comme il n’y a plus de jeunes, il n’y a plus de main d’oeuvre et il faut demander aux employés de travailler de plus en plus tard. Au Japon, plus de 50 % des personnes âgées entre 65 et 69 ans sont toujours en emploi. Les entreprises ont donc peur d’être abandonnées par leurs employés âgés, qui pourraient soudain décider de se mettre à la retraite pour aider leurs enfants à gérer les bébés. Ainsi, elles leur proposent de prendre un peu de temps pour s’occuper de leurs petits-enfants, avant de vite revenir au bureau.