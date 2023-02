"Junk Food" : une BD toute en gras et sucre

Avec "Junk Food", c'est une enquête sérieuse et fouillée sur l'addiction à la malbouffe, mise en scène de façon rigolote et dynamique, que nous proposent Emilie Gleason et Arthur Croque.

C'est un phénomène mondial, encore trop peu documenté, auquel nous confrontent Emilie Gleason et Arthur Croque. La première est dessinatrice, le second journaliste. Il y est question de malbouffe.

Cachez ce cheesecake que je ne saurais voir

Désolé pour la familiarité du terme, mais on ne peut décemment pas parler ici de simple nourriture. Junk Food, la malbouffe, en anglais, sous-titré Les dessous d’une addiction, brosse le portrait de personnes bien réelles, confrontées à l’une des drogues les plus pernicieuses de notre temps : le sublime et mortel mélange gras-sucre, que l’on trouve par exemple dans un paquet de doughnuts moelleux.

La gourmandise de Mickey

Cela commence par l’histoire des trois groupes de rats. Celui à qui on ne donne que des saucisses et du bacon ; celui qui aura droit aux bonbons et aux sodas ; et celui qui ne sera nourri que de cheesecakes.

Résultat : si tu donnes à ton rat seulement du gras, il ne grossit pas, il s’arrête à temps. Si tu le nourris exclusivement de sucre, ce n’est pas beau à voir – même les rats cocaïnomanes préfèrent le sucre – mais ça reste gérable.

Mais avec le cheesecake, c’est l’enfer ! 50% de gras - 50% de sucre : le cerveau crame et réclame toujours plus de ce plaisir absolu, en vente libre ! Vous verriez les bestioles dessinées par Emilie Gleason… les yeux fous, et le bide énorme.

Un phénomène mondial

La jeune femme s’est lancée dans sa croisade à cause de ses cousins Mexicains. Venus lui rendre visite, ils achètent deux litres de cola, qu’ils recrachent immédiatement. Impossible à boire sans rajouter deux cuillerées de sucre dans chaque verre.

Le phénomène commence à susciter une prise de conscience. Emilie Gleason et Arthur Croque ont trouvé, notamment aux Etats-Unis, des groupes d’entraide de ces food-addicts.

"10% de la population mondiale est "addict" à la bouffe dans une société où on ne les prend pas au sérieux, médicalement et humainement." La dessinatrice Emilie Gleason à franceinfo

Dans cette BD, vous croiserez des profils très différents. Prenez Iago, avec son corps de culturiste adulé sur Instagram. S’il fait du sport à très haute dose, c’est pour brûler les calories qu’il avale sans limites.

Trois ans d’enquête, une foule de témoignages, plus de 220 pages, pour slalomer entre les tentations multiples, l’enfer des publicités, les pertes de contrôle et les sevrages jamais gagnés.

Le dessin cartoonesque, burlesque et coloré d’Emilie Gleason allège de manière assez jubilatoire cette BD édifiante, à consommer sans modération.

Junk Food, aux éditions Casterman.