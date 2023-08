BD, bande dessinée. Voyages à travers l’histoire de France

Cet été, BD, bande dessinée vous invite à lire de longues séries historiques. Aujourd’hui, voici peut-être la série ultime, une collection de 20 albums : L’histoire dessinée de la France.

L'universitaire historien Sylvain Venayre est à l’origine de ce projet. L’histoire de France en BD, ce n’est pas nouveau – de telles collections existent déjà – mais ici, la volonté affichée est de rompre avec les figures habituelles du roman national. L’aventure éditoriale a commencé en 2017.

Surtout ne rien inventer

Pas question de parler des Gaulois à travers le portrait de Vercingétorix. L’Enquête gauloise portée par l’archéologue Jean-Louis Brunaux et mise en scène par le dessinateur Nicoby se pose la question du territoire – C’était quoi la Gaule ? Quelles étaient ses frontières ? De qui les Gaulois sont-ils vraiment les ancêtres ? – mais cherche aussi dans les témoignages des grands anciens la trace de tout ce qu’ils nous ont laissé : le tonneau, le pantalon, le savon, par exemple.

"Un des paris de la collection est de montrer comment les historiens travaillent pour produire les connaissances. Ne pas se laisser emporter par l’imagination. Ne pas inventer les décors dont nous ne savons rien." Sylvain Venayre à franceinfo

L’entreprise est ambitieuse. On est loin des images d’Epinal. Ce n’était pas gagné, mais c’est bon, il est aujourd’hui certain que la collection ira à son terme, en associant systématiquement un historien et un auteur de BD. Douze volumes ont déjà paru. Deux autres arrivent cet automne.

Nos préférés : La Folie Napoléon, le plus récent, signé par Aurélien Lignereux, docteur en histoire, enseignant à l’Institut d’études politiques de Grenoble et dessiné par Jean-Paul Krassinsky. Et Sacrées Guerres, cosignées par Jérémie Foa, maître de conférences en histoire moderne, et Pochep, plus habitué à dessiner dans les pages de Fluide Glacial que de mettre en scène les guerres de religion.

L’histoire dessinée de la France, une coédition La Revue Dessinée - La Découverte.