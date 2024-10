Patins à roulettes : des semelles électroniques motorisées, véritables de sept lieues des temps modernes, permettent d'avancer très vite

C’est la nouvelle version des Moonwalkers : des semelles électroniques, motorisées, avec six petites roues. On accroche ses chaussures dessus comme sur des patins à roulettes, mais le fonctionnement est différent puisqu’il n’y a pas besoin de patiner. Les semelles sont articulées pour que l’on puisse marcher normalement. Le talon en avant, les orteils qui se plient. C’est totalement naturel. Sauf qu’on marche jusqu’à trois fois plus vite, comme si l’on avançait sur un tapis roulant.

En fait, l’électronique surveille la démarche et contrôle la vitesse des roues. Plus on marche vite, plus les roues accélèrent. Et quand on ralentit, elles freinent automatiquement. L’objectif est de relancer la marche à pied. Au lieu de prendre une trottinette ou un vélo en centre-ville, on enfile ses semelles de sept lieues et on peut marcher pendant des heures à toute vitesse, sans se fatiguer.

Si on aborde une pente ou s’il y a des escaliers, c’est également prévu ! Si l’on est en descente, des capteurs vont le détecter et on va ralentir automatiquement. Si on doit prendre des escaliers, il faudra faire un petit mouvement avec le talon. Cela va bloquer les roues pour monter sans glisser.

C’est vraiment une bonne idée. On peut les utiliser sur du gravier, dans l’herbe, dans les couloirs interminables des aéroports. C’est d’ailleurs une idée, à la base française, puisqu’elle a été présentée par la start-up Rollkers il y a bientôt 10 ans. Sauf que cette société éprouve toutes les peines du monde à l’industrialiser. Alors que l’américain Shift Robotics commercialise déjà sa deuxième version des Moonwalkers. Une version plus légère, moins bruyante qui sera disponible dans une quinzaine de jours.

Le prix peut s'avérer dissuasif

Ces semelles électroniques motorisées sont vendues un peu plus de 1 000 euros (le prix d’un vélo). Donc il faudrait vraiment que les prix baissent pour que cela se développe. Une déclinaison professionnelle arrive également pour les métiers où l’on passe ses journées à arpenter les entrepôts, les magasins ou les centres logistiques.

Tout le monde pourrait bénéficier de semelles à assistance électrique.