Découvrez les "Moonwalkers", les chaussures "les plus rapides du monde"

Ces chaussures du futur fonctionnent grâce à une intelligence artificielle et huit petites roues alimentées par un moteur électrique. Elles permettront de marcher à une vitesse maximum de 11 kilomètres.

Les créateurs des "Moonwalkers" répètent que ce sont bien des chaussures, pas des patins, que l'on marche avec, qu’on ne patine pas. Mais le fait est que ces chaussures ressemblent quand même beaucoup à des patins à roulettes... Cependant, elles sont nettement moins rigides : l’avant se plie pour suivre le mouvement des orteils par exemple et les roues ne sont pas alignées pour ne pas perturber l’équilibre.

Les "Moonwalkers" ne sont pas forcément discrètes, mais elles se rangent facilement dans un sac à dos. Plus pratique donc qu’une trottinette électrique. Elles fonctionnent à l’électricité avec une autonomie d’environ dix kilomètres et se rechargent en une heure et demi à peu près, sur un port USB.

Comment elles "marchent" ?

Ces chaussures fonctionnent grâce à un moteur électrique de 300 watts pour alimenter les huit petites roues et grâce à une incontournable intelligence artificielle qui s’adapte à la marche de celui ou celle qui porte les "Moowalkers". Pas besoin d’apprendre à en faire donc, comme avec des rollers. Le fonctionnement est très instinctif, promettent les créateurs. Un léger mouvement du pied permet de bloquer la chaussure au moment de monter ou descendre les escaliers, histoire d’éviter les mauvaises surprises ! La vitesse maximum est de 11 kilomètres par heures, comme si vous courriez. Un telle vitesse qui explique pourquoi la chaussure aurait besoin d’un mètre pour freiner totalement. Quant à la vitesse en descente, elle est contrôlée pour ne pas filer comme le vent et risquer de se faire mal en cas de chute.

Qui les a créées ?

C'est Shift Robotics, une start-up de Pittsburgh, à l’est des Etats-Unis qui a développé les "Moonwalkers". Xunjie Zang, le fondateur, a monté une équipe avec des ingénieurs spécialistes de robotiques, formés à l’université Carnegie Mellon, l’une des meilleures dans le secteur. Pittsburgh, il faut le savoir, est l’un des centres technologiques du pays : tout ne se passe pas dans la Silicon Valley. Il y a cinq ans, Xunjie Zang a failli se faire percuter par une voiture alors qu’il allait au travail en trottinette électrique. Il s’est décidé à marcher à la place et il a trouvé ce mode de déplacement particulièrement lent. "Cela fait six millions d’années que les êtres humains marchent de la même façon..." : d’où son idée, comme il le décrit dans une vidéo de présentation.

Shift Robotics a lancé une campagne de financement participatif qui permet d’acheter la paire de chaussures avec une réduction. Comptez environ 1100 dollars (1060 euros) tout de même. Mais quand le modèle sortira au printemps - s’il sort, ce qui n’est jamais garanti avec ce genre de campagnes -, il coûtera 1400 dollars (1349 euros).