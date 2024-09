IPhone 16 : un bouton supplémentaire pour la photo, en attendant des fonctionnalités autour de l'IA indisponibles en Europe

Du lundi au vendredi à 5h51 et 7h26

Aujourd'hui c'est demain Anicet Mbida Du lundi au vendredi à 5h51 et 7h26

Cet été, Samsung et Google ont présenté leur nouvelle génération de téléphones centrés sur l’IA. Lundi soir, Apple se devait de répondre avec l’iPhone 16. S'il faut patienter pour une vraie révolution, des nouveautés sont appréciables.

Le nouvel iPhone 16 est sorti, lundi 9 septembre. Il est évidemment plus rapide avec un écran de meilleure qualité. Mais tout le monde attendait du nouveau autour de l’intelligence artificielle. Or les changements concernent surtout la photo et la vidéo.

Un bouton dédié à la photo

La principale nouveauté est l’arrivée d’un bouton dédié uniquement à la photographie. Il sert à déclencher comme sur un appareil photo traditionnel mais aussi à changer le zoom et les réglages, en appuyant légèrement ou en faisant glisser le doigt.

Le bouton est tout de même accompagné d'intelligence artificielle. Il peut obtenir des informations sur ce qui passe devant l’objectif, et même classer les photos selon le thème. Une carte de visite ? Il l’ajoute au carnet d’adresses. Une affiche de concert ? Il la met dans l’agenda. Un objet ? Il retrouve toutes ses informations sur internet. C’est déjà ce que fait une application comme Google Lens. Mais là, ce sera directement intégré au système. Apple ayant le don de dicter les tendances, il ne faudra pas s’étonner de retrouver ce bouton chez d’autres fabricants.

Du retard pris par rapport à l'IA

Quant à une utilisation plus poussée de l’IA, l'iPhone 16 devait en principe être le premier téléphone Apple à opérer sa révolution. Mais la firme a pris beaucoup de retard par rapport à Google et Samsung. La plupart des fonctions n’arriveront qu'en 2025 : l’assistant plus intelligent, l’intégration de ChatGPT ou la possibilité de demander à son téléphone : "Envoie les photos de l’expo d’hier à ma mère par WhatsApp."

Ces fonctions regroupées sous le nom "Apple Intelligence" vont être lancées sous forme de test - en anglais uniquement - aux États-Unis et au Royaume-Uni. L'Union européenne en est exclue pour le moment, car les règles européennes sont plus strictes, ce qui agace passablement la firme. Apple évoque une possible disponibilité l'an prochain en français mais pas forcément en France.

En fait, le matériel est prêt. C’est le logiciel qui se fait attendre, ce qui est nouveau chez Apple. En général, il évite d’annoncer quelque chose avant que ce soit prêt. Mais avec l’IA, on est autant dans une bataille technologique qu'une bataille de communication.

Des AirPods qui s'adaptent à l'audition

Les AirPods pourront bientôt se transformer en aides auditives. C’est-à-dire qu’ils vont analyser notre audition et ajuster les sons venant de l’extérieur en fonction des fréquences que l’on a du mal à entendre. Cela fonctionnera sur les AirPods Pro 2 actuels après une simple mise à jour. Il faut savoir qu’aux États-Unis, les aides auditives peuvent désormais s’acheter sans ordonnance, ce qui booste l’innovation et fait baisser les prix.