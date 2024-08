Environnement : Les applis et les sites qui mesurent votre empreinte carbone

C'est une préoccupation liée à une prise de conscience : comment limiter son empreinte carbone ? Difficile de se rendre compte de son bilan personnel et des actions à mener au quotidien. D'où l'intérêt de se fier à des applications et des sites dédiés à une vie plus éco-responsable. C'est le cas, par exemple, de Earth Hero, ou "héros de la Terre" en français. Pour la trouver, cherchez "action climatique", ce sera plus simple. Son slogan : "par l'action, vient l'espoir !". Malheureusement, on ne peut rien faire sans créer un compte. L'application lance alors un questionnaire pour estimer votre consommation : dont le nombre de kilomètres effectués en voiture l'an dernier, le nombre de voyages en avion, l'origine renouvelable ou pas de l'énergie qu'on utilise, le nombre de jours par semaine avec de la viande ou des fruits de mer aux repas. L'application propose ensuite 150 idées d'actions à accomplir pour réduire son empreinte carbone.

Sur un principe assez proche, très précis sur le bilan carbone de vos moyens de transport, il existe le simulateur de goodplanet.org, qui est en français malgré son nom. Contrairement à footprintcalculator.org, en anglais, qui joue l'effet choc en affichant la date au-delà de laquelle vous aurez consommé tout votre quota carbone pour l'année. Il y a aussi l'application – en français - Open Food Facts, qui affiche le bilan carbone d'un produit alimentaire en scannant son code-barres avec l'appareil photo.

impactCO2.fr : Le site internet officiel

Et puis, il y a ce site officiel, impactCO2.fr, proposé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Celui-ci comporte trois onglets. Le premier ouvre sur un comparateur, un outil pour avoir en tête les ordres de grandeur. On choisit sa référence, par exemple, une distance parcourue en avion, 5836 km comme la distance Paris-New York. Résultat, les 887 kg de CO2 correspondant équivalent à plus de 200 allers-retours Paris-Marseille en TGV, à près de 450 repas avec du poisson blanc et à la fabrication de presque deux écrans plats.

Le deuxième onglet propose le calcul de l'impact carbone des moyens de transport, du vélo à l'avion. Et le troisième onglet concerne les fruits et légumes de saison. On apprend, par exemple, que la production des tomates, en été, génère quatre fois moins de CO2 que celles que nous continuons de consommer en hiver. Ail, aubergine, concombre, courgette sont dans le vert avec moins de 500g d'équivalent CO2 contre près de 4 kg pour un artichaut et plus de 10 kg pour une mangue qui – le plus souvent – a pris l'avion. En 2021, chaque Français a consommé, en moyenne, 9,9 tonnes d'équivalent CO2 selon Carbone 4, c'est cinq fois plus que l'objectif idéal.