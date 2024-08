Astronomie : des applications et des télescopes portables pour reconnaître et photographier le ciel

L’été est la meilleure saison pour observer le ciel et pas seulement les étoiles filantes. La Nuit des étoiles, moment privilégié où on a pu observer jusqu'à 10 étoiles filantes par heure, a eu lieu le week-end du 10 août. Mais, au-delà des météores, nos téléphones portables proposent des applications souvent gratuites peuvent nous aider à explorer le ciel et reconnaître les étoiles, planètes et constellations.

"Carte du ciel" et "ISS Live Now"

Grâce aux capteurs intégrés de façon standard à la plupart des smartphones, les applications dédiées peuvent se transformer en télescopes intelligents. Parmi ces applications, "Carte du ciel", "Sky Chart" en anglais, annonce 14 millions d’utilisateurs. Le principe est simple. On pointe son smartphone ou sa tablette, l’appli existe aussi pour iPad, vers le ciel et l’application vous explique ce que vous regardez. En temps réel, elle calcule la position de 125 000 étoiles, de toutes les planètes du système solaire et de 88 constellations, de nuit comme de jour.

Sur les magasins d’applications mobiles de Google et Apple, vous trouverez plusieurs autres apps sur le même principe comme Stellarium, SkyView ou Star Walk. Très ludiques également, des applications permettent de localiser et regarder passer la station spatiale internationale, au-dessus de votre tête et à l’œil nu. Il faut dire que l’ISS est le troisième objet le plus brillant dans le ciel avec ses 110 mètres de long, sa carlingue métallique et ses panneaux solaires. "ISS Live Now", gratuite et en français, montre où se trouve la station en temps réel sur le planisphère. L’application indique quand et à quelle heure, l’ISS sera visible dans les 20 prochains jours, en fonction de là où vous vous trouvez. Par exemple, en France, dimanche 18 août, ce sera entre 6h07 et 6h11 du matin, pendant à peine quatre minutes.

Hestia, une édition de télescope grand public de la taille d'un livre

Et puis, il y a le télescope grand public qui repose sur un smartphone. Il s’appelle Hestia. Il ressemble à un gros livre qu’on fixe à un trépied mais en réalité, c’est l’équivalent d’un vrai télescope. On place son smartphone sur le dessus. Le téléphone va prendre les photos avec l’aide du zoom x25 intégré à Hestia. La nuit, l’application Hestia guide l’utilisateur pour viser la lune et les objets célestes grâce à une carte du ciel géolocalisée pour aligner le télescope. La technologie assure le suivi et l’empilement de plusieurs images pour révéler les galaxies et les amas d’étoiles.

Hestia est né sous la forme d’un projet participatif sur Kickstarter, qui a réuni plus de quatre millions de dollars, à raison d'environ 200 euros pièce. Malheureusement, les campagnes de vente autour d’Hestia sont terminées. Mais face au succès, on espère un successeur.