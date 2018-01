A toutes saveurs. La cuisine suédoise avec Anna Nordenmark

La cuisine suédoise d'Anna Nordenmark. (LAURENT MARIOTTE / RADIO FRANCE)

Les températures sont basses et il fait nuit très tôt. C’est le moment idéal pour découvrir la cuisine suédoise. Laurent Mariotte nous emmène nous réchauffer avec Anna Nordenmark, la cheffe du café de l’Institut Suédois à Paris. Une cuisine suédoise qui est aussi un art de vivre.

La cuisine suédoise : retour vers une cuisine rustique

Depuis une dizaine d’années, on assiste à l’émergence d’une nouvelle cuisine suédoise fière de ses racines sauvages. La cueillette, la pêche et les produits indigènes des campagnes et des forêts se retrouvent dans les assiettes. Le chef Magnus Nillson emballe ses clients avec des tartelettes de boudin séché aux fleurs sauvages. Pour Anna Nordenmark du Café Suédois, c’est un retour aux sources d’une cuisine suédoise qui a toujours été rustique : "La Suède est un pays majoritairement rural. Les steaks de rennes qu’on trouve dans le Nord sont par exemple accompagnés de baies comme les groseilles à maquereau."

Institut Suédois – Le café

11 Rue Payenne

75003 Paris

Au rythme des repas suédois

Avec des journées qui commencent et finissent plus tôt que chez nous, le rythme des repas est différent du nôtre. Le petit déjeuner qui fournit 30% des apports de la journée ne compte pas pour du beurre. Tartines, charcuterie, harengs marinés, yaourt enrichi de céréales et porridge, les Suédois partent au travail le ventre plein.

Le fika est alors une pause en fin de matinée ou dans l’après midi qui permet de se retrouver autour de brioches à la cannelle ou de tartes aux airelles :

Les airelles sont très acides et astringentes. En Suède, on en fait une tarte qu’on agrémente de flocons d’avoine pour équilibrer leur acidité

Lingon och havepaj, la tarte aux airelles d’Anna Nordenmark

Ingrédients (pour 6 pers.)

Une pâte sablée pur beurre en surgelée

200 g d’airelles

1 cuil. à soupe de sucre en poudre

250 g de flocons d’avoine

100 g de sucre en poudre

100 g de beurre doux



Préchauffez votre four à 180°C (th. 6). Tapissez le fond du moule à tarte avec la pâte sablée en la faisant bien remonter sur les côtés. Enfournez le moule 10 minutes jusqu’à ce que la pâte soit légèrement dorée. Entre-temps, égouttez les airelles, versez-les dans un bol et ajoutez une cuillère de sucre, sauf s’il s’agit de confiture d’airelles sucrées, puis mettez de côté. Faites fondre le beurre et mélangez-le avec les flocons d’avoine et le reste de sucre. Étalez les airelles sur la pâte précuite puis versez dessus le mélange de flocons d’avoine. Faites cuire au four pendant 20 minutes.

