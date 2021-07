Portraits de chefs. Hélène Darroze s'installe dans le Sud

Hélène Darroze, une des 7 femmes triplement étoilées dans le monde, qui s'installe à La Villa Lacoste, aux portes d'Aix-en-Provence. (NICOLAS BUISSON)

Souvenez-vous, durant le premier confinement, Hélène Darroze vous a donné des idées de bons petits plats, sur notre antenne. C’était chaque jour avec l’ami Jules de Kiss, dans "Un jour, une recette". Hélène Darroze qui a donc répondu présente, l’an dernier, pour remonter le moral des auditeurs de France Info.

Il faut dire que partage et générosité sont des mots qui ont du sens pour la cheffe originaire du sud-ouest. Elle vient de publier le deuxième tome de recettes réalisées avec ses filles. Là aussi, une idée née du confinement. Le livre s’appelle Chez Moi (au Cherche Midi). Et justement, c'est chez elle qu'Hélène nous accueille pour l'émission.

À la Villa Lacoste

Ce week-end marque le début d'une nouvelle aventure pour cette femme qui aime entreprendre. Elle ouvre sa nouvelle salle, à la Villa Lacoste dans le domaine du même nom entre Aix-en-Provence et le Luberon.

Elle y offrira une cuisine à son image, empreinte d’émotions, de sincérité et d’authenticité, qui s’inspirera des jardins de La Coste et alentours et cherchera à sublimer les produits locaux de Provence et de ce que la saison offre de meilleur. L’occasion pour elle de se rappeler ces années d’apprentissage passées en terres provençales, où sa vocation de cuisinière est apparue comme une évidence.

Hélène Darroze, une des 7 femmes triple-étoilées au monde (à Londres), qui a deux étoiles pour Marsan, à Paris, où elle arbore aussi 3 toques Gault et Millau, prépare l’avenir avec son nouveau restaurant au domaine Lacoste. Sans oublier qu’elle aime accompagner les valeurs montantes du métier dans Top Chef, remporté cette année par son poulain, Mohamed Cheikh.

Tartine Ricotta-légumes

Élevée dans une famille où la cuisine joue un rôle central, Hélène a réussi a se faire un prénom après d’autres Darroze célèbres : son grand-père Jean, et son oncle Claude. Sa cuisine est inspirée du sud-ouest et se construit autour des produits de saison, ici, des légumes du marché pour une recette de tartine sur le pouce.

Tartine Ricotta-légumes signée Hélène Darroze, et faite sur le pouce dans sa cuisine à la maison. (RF / BERNARD THOMASSON)

Ingrédients pour deux :

1 pain à l'ancienne, 1 ail nouveau, huile d'olive, 100 g de Ricotta, fleur de sel, poivre du moulin (de Timut), 1 boite de ventrèche de thon Ortiz, tomates du marché (plutôt petites), 1 courgette de Nice, olives noires, basilic.

Préparation :

Faire griller deux tranches épaisses de pain. Les frotter à l'ail nouveau (qui fond sur le pain presque comme du beurre). Déposer un trait d'huile d'olive.

Mettre la Ricotta dans un bol. Ajouter fleur de sel et poivre de Timut au moulin, et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Bien écraser le tout pour faire une pâte que l'on étale ensuite sur les tartines.

Ajouter quelques lamelles de ventrèche de thon, puis les petites tomates taillées en quartiers, et des tranches de courgettes coupées à la mandoline. Décorer avec des petits morceaux d'olives noires et des feuilles de basilic.