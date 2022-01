Mettre son corps au repos digestif

le samedi à 14h23 et 16h53, le dimanche à 14h24 et 16h54

Parlons détox en ce début d’année. Jusqu’à fin janvier, on peut mettre son corps au repos, après des repas riches durant les fêtes, pour bien entamer 2022. Un cocktail peut y aider, qu'apprécie Thierry Marx : jus de citron jaune, jus de citron vert, gingembre et badiane écrasés dans de l'eau gazeuse.

Jeûne séquentiel

Autre option pour bien entamer une nouvelle année de travail, un jeûne que l'on peut réaliser une fois par semaine, d'au moins 14 heures, donc entre le dîner et le déjeuner du lendemain. Il faut pour cela consulter son médecin, et bien s'hydrater durant ces quelques heures sans avaler le moindre aliment.

Le cardiologue et nutritionniste Frédéric Saldmann, dont le nouveau livre La santé devant soi vient de sortir chez Robert Laffont, prône ce type de jeûne séquentiel le plus souvent possible, car cela permet au corps de consacrer cette période de non digestion à rebooster l'organisme.

"Digérer, c'est faire travailler une dizaine d’organes, c'est mettre une usine en route." Frédéric Saldmann, cardiologue et nutritionniste à franceinfo

À chaque seconde, le corps produit 20 millions de cellules pour remplacer celles qui sont mortes, et le risque avec l'âge est de multiplier les erreurs de copies ; c'est alors que surviennent nombre de maladies dont les cancers, et de faiblesses immunitaires.

Le nouveau livre du docteur Frédéric Saldmann, qui prône le jeûne séquentiel, La santé devant soi, chez Robert Laffont. (ROBERT LAFFONT)

Donner au corps le temps de se régénérer en toute tranquillité et de lutter contre son obsolescence programmée, cela permet aussi de limiter le risque d'inflammation.

Infusion au vinaigre

Pour illustrer cette séquence sur la détoxification, Thierry Marx propose une recette d'infusion au vinaigre.

Ingrédients pour deux :

1/2 l d'eau minérale, 2 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre bio.

Préparation :

Faire chauffer l'eau à la casserole jusqu'à 45° C. Ajouter le vinaigre. Laisser infuser une minute ou deux.

Boire chaud avant d'aller se coucher.