"Bon", un magazine au-delà de la cuisine

le samedi à 14h23 et 16h53, le dimanche à 14h24 et 16h54

À la carte Thierry Marx et Bernard Thomasson le samedi à 14h23 et 16h53, le dimanche à 14h24 et 16h54

Thierry Marx lance un nouveau magazine en kiosque, Bon, qui fait l'éloge du bon en cuisine mais pas seulement. "Les racines de l'esprit naissent dans l'estomac" prône la devise de cette revue qui donne la parole à des cuisiniers, des philosophes, des acteurs, des scientifiques, des médecins, des paysans ou des artisans.

L'anti low cost

Il s'agit de dénoncer le low cost. En effet, l'économie de la qualité permet de défendre les producteurs, les filières, mais aussi et surtout, le consommateur qui retrouve, dès lors, dans son assiette des produits bons pour la santé et pour le moral.

"Un bon produit c'est celui dont on peut mesurer l'impact environnemental et social." Thierry Marx à franceinfo

Romain Jubert, rédacteur en chef du magazine, explique dans l'émission que défendre le bon est devenu un acte politique, pour garantir le bien-manger et le bien-vivre. Dans le numéro un, on trouve des articles sur le sel aux Îles Féroé, la recette du pain d'Aurélie Saada (la chanteuse des Brigitte), un voyage en Tunisie pour évoquer l'huile d'olive, et des rencontres avec Edgar Morin ou Stéphane de Groodt.

Biscuit moelleux à la crème fraîche

Pour l'occasion, Thierry Marx vous propose la recette du biscuit moelleux à la crème fraîche, à retrouver aussi dans le magazine Bon.

Le biscuit moelleux à la crème de Thierry Marx, pour le magazine Bon. (BON / MATHILDE DE L'ECOTAIS)

Ingrédient pour 1 biscuit :

Pour le biscuit : 60 g de jaunes d’œufs, 3 œufs entiers, 185 g de sucre, 120 g de farine, 85 g de cacao en poudre, 160 g de blancs d’œufs ;

Pour la crème mascarpone : 125 g de mascarpone, 25 g de crème liquide 35%, 65 g de sucre semoule, 1 gousse de vanille ;

Pour le montage : 50 g de confiture de fruits rouges, 40 g de copeaux de chocolat, 10 g de sucre en poudre.

Préparation :

Pour le biscuit : Mélanger les jaunes d’œufs, les œufs et 100 g de sucre. Fouetter jusqu’à avoir une consistance de ruban. Tamiser le cacao et la farine et incorporer délicatement au mélange. Monter les blancs en neige, ajouter le reste du sucre et continuer à fouetter pour meringuer les blancs. Incorporer les blancs délicatement à la pâte cacao en utilisant une spatule. Verser la pâte sur une plaque de 30x40 cm recouverte de papier sulfurisé (ou sur une plaque en silicone). Faire cuire 7 minutes dans le four préchauffé à 210°C. Lorsque le biscuit est cuit, démouler sur un torchon légèrement humide. Couper les bords pour avoir un rectangle bien droit et laisser refroidir.

Pour la crème mascarpone : Fouetter légèrement le mascarpone pour l’assouplir, ajouter la crème liquide et monter l’ensemble. Ajouter le sucre et les graines de la gousse de vanille, et monter jusqu’à obtenir une chantilly.

Pour le montage : étaler une fine couche de confiture sur le biscuit, recouvrir d’une couche de mascarpone et parsemer de copeaux de chocolat. Rouler le biscuit sur lui-même, sans l’écraser, en s’aidant du torchon. Saupoudrer de sucre en poudre et de copeaux de chocolat.