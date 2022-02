Andréas Mavrommàtis, le goût de la Méditerranée

le samedi à 14h23 et 16h53, le dimanche à 14h24 et 16h54

À la carte Thierry Marx et Bernard Thomasson le samedi à 14h23 et 16h53, le dimanche à 14h24 et 16h54

Fidèle parmi les fidèles, Georges Moustaki a dessiné les assiettes du restaurant Mavrommàtis, à Paris, le seul Grec étoilé hors de Grèce. Les frères Mavrommàtis sont arrivés en France au début des années 80, et très vite, ils ont ouvert une épicerie-traiteur, Les Délices d’Aphrodite, aujourd'hui bistrot.

Humilité et humanité

Andréas s’est mis aux fourneaux, il a appris seul les techniques gastronomiques, a écouté les conseils de nombreux chefs, dont Gabriel Biscay, avec qui il a travaillé une quinzaine d'années et, peu à peu, le collectif familial s’est imposé comme la signature grecque en France.

L’animateur et journaliste Nikos Aliagas a suivi ce parcours hors du commun. Il évoque dans l'émission la manière dont "les Mavrommàtis réinventent sans les trahir les fondements de la culture culinaire grecque". Le tout avec une grande humilité et une forte chaleur humaine.

Que ce soit au Mavrommàtis, la table étoilée du 5e arrondissement, ou dans ses autres restaurants, dont le tout dernier, Laurier, vient d’ouvrir sur les Champs-Élysées, le goût de la Grèce arrive tout de suite dans l'assiette.

Produits frais, recettes traditionnelles mises au goût du jour, Andréas Mavrommàtis a aussi essaimé son talent à travers 12 boutiques, dont trois en province, et dans un autre restaurant gourmet chez lui à Chypre, le Vivaldi, au cœur de l’un des plus beaux hôtels de l’île. Cette réussite exceptionnelle est le fruit de 40 années de travail.

Carpaccio de Saint-Jacques, poutargue et palourdes

Toujours souriant et chaleureux, Andréas vous propose des Saint-Jacques poutargue et palourdes, l’un de ses plats "signature".

Carpaccio de Saint-Jacques, poutargue et palourdes, un des plats "signature" du chef grec Andréas Mavrommàtis. (MAVROMMATIS)

Ingrédients pour quatre :

16 noix de Saint-Jacques, 2 Feuilles d'huîtres, 1 cuillerée à soupe de Fleur de sel, 1 cuillerée à soupe de piment d’Espelette, 1 cuillerée à soupe de zestes de citron vert, 32 palourdes, 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive, 5 gousses d’ail écrasées, 100 g de gingembre, 1 oignon blanc, 25 cl de vin blanc, 1 botte de persil plat.

Pour le condiment poutargue : 200 g de poutargue de Messolonghi sans cire, 30 g d’huile d’olive, 60 g de jus de citron jaune, 60 g de jus de citron vert, 30 g d’eau froide, 3 glaçons.

Préparation :

Ouvrir les coquilles St Jacques et récupérer la noix à l’aide d’un couteau. Les rincer sous l’eau puis les sécher sur un torchon. Les tailler en fines lamelles. Réserver au frais.

Pour le condiment poutargue : À l’aide d’un petit couteau, enlever la fine pellicule sur la poutargue. Dans un mixeur, mettre la poutargue, le jus de citron vert et jaune, les glaçons, l’eau froide et ajoutez l'huile d’olive. Mixer pendant 2 minutes. Mettre le condiment dans une poche pâtissière et réservez au frais.

Rincer longuement les palourdes sous un filet d’eau froide. Chauffer une casserole avec 2 cuillerée à soupe d'huile d’olive. Ajouter les gousses d’ail, l’oignon blanc, le gingembre et faire suer pendant 2 minutes à feu bas. Ajouter les palourdes, le persil, déglacer avec le vin blanc et couvrir la casserole. Laisser cuire quelques minutes et récupérerer les palourdes au fur et à mesure qu’elles s’ouvrent. Laissez refroidir et récupérez la chair. Passer au chinois le jus de cuisson. Y ajouter les palourdes, 2 cuillerée à soupe d'huile d’olive et de piment d’Espelette. Réserver au frais au moins 1 heure.

Dressage : Poser harmonieusement les lamelles de Saint-Jacques dans une assiette. Parsemer des zestes de citron vert. À l’aide d’un pinceau, badigeonner avec de l’huile d’olive et du citron. Ajouter des pointes de condiment poutargue et de persil. Mettre les chairs des palourdes. Disposer 3 lamelles de poutargue en rondeur et les 6 feuilles d'huître. Assaisonner avec la Fleur de sel.