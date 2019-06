A la carte. Les bouchées à la Reine façon Versailles

Frédéric Larquemin (FREDERIC LARQUEMIN / TRIANON PALACE)

Marie Leczinski, l'épouse de Louis XV, aurait demandé à son pâtissier de glisser des mets salés dans un feuilletage, en un subtil mariage prétendu aphrodisiaque, pour retrouver les faveurs de son royal mari. C'est ainsi que volaille, ris de veau et champignons se sont retrouvés, en petits dés serrés et enrobés d'une crème originale, à l'intérieur d'un vol-au-vent individuel.

Ce plat est totalement déstructuré par le chef étoilé Frédéric Larquemin, au Trianon Palace à Versailles, dans une présentation inversée : les ingrédients sont déposés dans l'assiette, avec du homard en prime, nappés de la fameuse crème qui tire ici vers la blanquette, et le feuilleté est compressé et découpé en arcs de cercles décoratifs. Il faut alors tout mettre en bouche et fermer les yeux pour se croire à la cour du Roi de France.

À l'occasion des 100 ans du Traité de Versailles, un menu spécial est proposé en ce mois de juin par le chef du Gordon Ramsay, et notamment pour le dîner officiel du 13 juin, avec cette "bouchée de la Reine".