Vaccination des mineurs, TousAntiCovid, élections régionales... Le "8h30 franceinfo" de Philippe Juvin

Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou et maire Les Républicains de la Garenne-Colombes était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 24 mai. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou et maire Les Républicains de la Garenne-Colombes était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 24 mai 2021. Vaccination des mineurs, TousAntiCovid, et élections régionales... Il répond aux questions de Lorrain Sénéchal et Jean-Jérôme Bertolus.

Des arguments "pour faire vacciner les enfants", et des "arguments contre"

"Il faut une décision collégiale collective" concernant la vaccination des enfants et des adolescents, a estimé Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou à Paris, maire de La Garenne-Colombes, et tête de liste Les Républicains dans les Hauts-de-Seine. Il souhaite que l'on "change de logiciel et que l'on mette sur la table les arguments, parce qu'il y a des arguments pour faire vacciner les enfants, mais il y a des arguments contre", a-t-il souligné.

"Aujourd'hui, on a la possibilité de vacciner, parce qu'on a des essais cliniques à partir de 16 ans. La question qui se pose, c'est avant", dit-il, rappelant que le débat est ouvert en Grande-Bretagne. "Quand vous lisez les journaux anglais, c'est un débat qui est raisonnable, scientifique, entre les gens qui vous disent plutôt non, et des gens qui vous disent plutôt oui. Et moi, je souhaite qu'on ait ce débat parce qu'aujourd'hui, ma religion n'est pas faite", indique-t-il.

TousAntiCovid ? " Ç a ne marche pas", "c'est une plaisanterie"

L'application TousAntiCovid, "c'est un truc qui ne sonne pas, c'est une plaisanterie. Quand on sait que c'est là-dessus que va s'organiser le Pass sanitaire, waouh !", s'est inquiété Philippe Juvin. Comme cinq millions de Français, il a lui-même téléchargé cette application : "J'ai vu des tas de patients quand même, depuis un an. Malheureusement, ça ne marche pas", regrette-t-il.

"Vous vous rendez compte qu'en plus, il faut que le pass sanitaire se connecte avec les applications de nos voisins. Parce que quand le touriste allemand ou italien va venir en France, il va quand même falloir que le truc fonctionne", alerte-t-il.

Des ministres qui doivent "démissionner", s'ils perdent aux élections

"Les ministres n'ont rien à faire" aux élections régionales, estime Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou à Paris, maire (LR) de La Garenne-Colombes et candidat aux élections régionales. "Ou alors, dans ces cas-là, il faut qu'ils en tirent les conséquences. S’ils perdent, ils démissionnent", dit-il.

"C’est de l'occupation de terrain. En fait, ils ont essayé de nationaliser cette élection régionale", a-t-il dit alors que les ministres du gouvernement de Jean Castex sont massivement présents sur les listes des élections régionales des 20 et 27 juin prochain.

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du lundi 24 mai 2021 :