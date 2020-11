Vaccin anti-Covid, confinement, report des élections...Le "8h30 franceinfo" de Marc Fesneau

Marc Fesneau, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 11 novembre 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Marc Fesneau, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 11 novembre 2020. Vaccin anti-Covid, confinement, la démocratie à l'épreuve de l'épidémie...Il répond aux questions de Neïla Latrous et Lorrain Sénéchal.

Covid-19 : les commerces ne pourront pas rouvrir "à ce stade"

Les commerces non-essentiels ne pourront pas rouvrir "à ce stade", a affirmé Marc Fesneau, ministre délégué auprès du Premier ministre et chargé des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne, ce mercredi sur franceinfo.

"Je comprends tout à fait la détresse des commerçants qui sont concernés", a-t-il ajouté. "Ce ne sont pas forcément les commerces en tant que tels qui sont en cause. Ils ont pris beaucoup de précautions et de mesures sanitaires qu'il faut saluer. Mais à chaque fois qu'on se déplace, on multiplie les possibilités de contamination et on multiplie les possibilités d'expansion du virus. Donc on verra, quand on aura le sentiment que les mesures prennent leurs effets, si l'on peut relâcher un peu la pression sur les commerces."

Report des élections : ce "ne serait pas déraisonnable"

"Il ne serait pas déraisonnable de repousser" les élections régionales et départementales, prévues en mars, "en juin", a affirmé Marc Fesneau, ministre délégué auprès du Premier ministre et chargé des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne, ce mercredi sur franceinfo.



Le rapport de l'ancien président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré sur un éventuel report des élections en raison de la crise sanitaire sera remis vendredi matin à Jean Castex.

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du mercredi 11 novembre 2020 :