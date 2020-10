Séparatismes, crise sanitaire, concertation avec les élus... Le "8h30 franceinfo" de Gérard Larcher

Gérard Larcher, président du Sénat, était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 2 octobre 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Gérard Larcher, président Les Républicains du Sénat, est l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 2 octobre 2020. Séparatismes, crise sanitaire, concertation avec les élus... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Sahlia Brakhlia.

Plan contre les séparatismes : "c'est lutter pour la République"

Gérard Larcher, président réélu du Sénat, affirme que "lutter contre l'islam radical, c'est lutter tout simplement pour la République", alors qu'Emmanuel Macron doit dévoiler ce vendredi les grandes lignes du projet de loi sur les séparatismes à l'occasion d'un déplacement aux Mureaux (Yvelines). Lutter contre l'islam radical, "c'est prendre des décisions concrètes quand il y a des lieux de prière, des écoles ou autres dans lesquels on ne partage pas les valeurs de la République", poursuit Gérard Larcher.

Le président du Sénat déclare l'islam radical "ce n'est pas une religion", mais "une idéologie et un projet politique", reprenant les propos de Jean-Pierre Obin, ancien inspecteur général de l’Éducation nationale et auteur de Comment on a laissé l’islamisme pénétrer à l’école, qui intervenait jeudi sur franceinfo. "L'Islam est une religion qui doit trouver sa place dans la République. Je suis même certain qu'elle peut trouver sa place dans la République, comme les autres religions", assure Gérard Larcher.

Crise sanitaire : "Considérons les élus comme des adultes"

"Considérons les élus comme des adultes. Ils sont capables d'assumer des décisions", lâche Gérard Larcher, regrettant le manque de "concertation" avec les élus locaux sur les décisions de restrictions pour contrer l'épidémie de Covid-19. "À Aix et Marseille, le dialogue a commencé le lendemain de la décision [de fermer les bars et les restaurants]. Ce n'est pas ma vision de la concertation, déplore-t-il. Voilà pourquoi je me réjouis de l'initiative prise hier par le Premier ministre". Jean Castex a entamé jeudi une série d'entretiens avec les maires des grandes villes à propos des conséquences de la pandémie.



Face à la crise sanitaire, Gérard Larcher recommande une "relation très étroite, entre les élus qui assurent le quotidien des citoyens et les représentants de l'État. Le couple maire-préfet, tout à fait essentiel, renforcé par le président du département et le président de la Région".

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du vendredi 2 octobre 2020 :