VIDEO. Covid-19 : "Considérons les élus comme des adultes", ils sont "capables d'assumer des décisions", affirme Gérard Larcher

"Considérons les élus comme des adultes. Ils sont capables d'assumer des décisions" a lâché vendredi 2 octobre sur franceinfo le président LR du Sénat Gérard Larcher qui regrette le manque de "concertation" avec les élus locaux sur les décisions de restrictions pour contrer l'épidémie de Covid-19.

"À Aix et Marseille, le dialogue a commencé le lendemain de la décision [de fermer les bars et les restaurants]. Ce n'est pas ma vision de la concertation. Voilà pourquoi je me réjouis de l'initiative prise hier par le Premier ministre", a-t-il déclaré. Jean Castex a entamé jeudi une série d'entretiens avec les maires des grandes villes à propos des conséquences de la pandémie.

Je me réjouis que le Premier ministre ait pris l'initiative d'un dialogue avec les élus. Gérard Larcher, président du Sénat à franceinfo

"Vous savez, on ne réussira face à cette crise sanitaire, bien entendu en respectant ce qui est demandé en termes de gestes barrières de prévention, mais que dans cette relation très étroite, entre les élus qui assurent le quotidien des citoyens et les représentants de l'État. Le couple maire-préfet, tout à fait essentiel, renforcé par le président du département et le président de la Région", a-t-il expliqué.

Gérard Larcher a balayé l'idée de concurrence entre l'État et les élus locaux : "Ce n'est pas une affaire de primauté. L'État est représenté dans le territoire. Il faut territorialiser aussi la réponse à la crise sanitaire", a-t-il affirmé. Il tient à un principe : "Les scientifiques nous éclairent, mais la décision, elle, appartient aux politiques."