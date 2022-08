Sécheresse : "Il faut prélever les excès d'eau" et la penser "comme une denrée rare et à réguler", estime Marc Fesneau

"Regardons ce que font les autres pays européens. Dans beaucoup de pays européens, on travaille sur les questions d'eau sans dogmatisme et en essayant d'avancer sur le sujet", a plaidé Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, mardi 24 août sur franceinfo, alors que la France est très touchée par la sécheresse et que les écologistes sont contre les réserves d'eau qui, selon eux, favoriseraient la sécheresse parce que cela empêcherait l'eau de s'infiltrer dans les sols et favoriserait l'évaporation.

"L'eau qui rentre dans les nappes c'est celle qui tombe tranquillement. Quand il tombe 100 mm en une demi-journée, cette eau-là file directement à la mer et ne vient pas remplir les nappes. Donc, il faut prélever les excès d'eau", a ajouté le ministre.

Repenser l'usage de l'eau

Le ministre regrette que l'eau ne soit pas pensée "comme une denrée rare et à réguler". "Le volume d'eau qui tombe chaque année est le même, la difficulté c'est que l'eau ne tombe pas de manière régulière", a poursuivi Marc Fesneau. "Dans un département comme le mien (Loir-et-Cher) vous aviez en gros 600 mm d'eau qui tombaient chaque année sauf qu'il est tombé une dizaine de millimètres d'eau depuis le 15 juin. Donc, il y a besoin, quand il y a trop d'eau, de pouvoir la stocker pour pouvoir la restituer quand il y aura des périodes de pénuries."

"S'il n'y avait pas un certain nombre de réserves en eau qui avaient été créées il y a des dizaines d'années, on se retrouverait en pénurie." Marc Fesneau à franceinfo

Pour avancer, il faut "combiner les choses, les changements de pratiques d'assolement. Il y a besoin d'eau et il faut tranquillement poser les termes du débat", a insisté Marc Fesneau. "Si la Seine est à ce niveau-là c'est parce qu'il y a des ouvrages en amont et qui ont été créés avec une volonté de lutter contre les inondations. Il faut donc développer le multi-usage. Il faut aussi développer la capacité à mobiliser de l'eau, on est le pays d'Europe qui mobilise le moins l'eau issue des stations de traitements de l'eau, moins d'1%."

>> La Seine épargnée par la sécheresse grâce à ses lacs de rétention

Le ministre de l'Agriculture a insisté sur l'importance de l'eau. "Sans eau il n'y a pas d'agriculture, ce que l'on mange c'est de l'eau. Quand vous mangez une salade, des tomates, c'est 90%, 95% d'eau. Il y a besoin d'eau pour faire pousser. La souveraineté alimentaire est un bien commun. Donc, quand les agriculteurs prennent de l'eau ce n'est pas pour eux, c'est pour alimenter des végétaux en eau pour qu'ils puissent pousser. Quand vous avez quatre mois sans eau, comme cet été, à la fin il n'y a pas de production agricole."

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du mardi 23 août 2022 :