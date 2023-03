Retraites, nucléaire, jets privés, IVG... Ce qu'il faut retenir de l'interview de Julien Bayou

Julien Bayou, député Europe Ecologie Les Verts (EELV) de Paris, était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 10 mars 2023. Retraites, nucléaire, jets privés, IVG... Il répondait aux questions de Lorrain Sénéchal et Hadrien Bect.

Retraites : "Nous pouvons gagner !"

Julien Bayou a la conviction de remporter le combat contre la réforme des retraites du gouvernement : "Nous pouvons gagner. J'appelle le plus grand nombre à participer demain aux manifestations", a-t-il déclaré. "On peut gagner, on doit gagner. L'enjeu, c'est éviter de voler deux ans de vie aux gens", a-t-il ajouté. Deux nouvelles journées de mobilisation sont prévues les 11 et 15 mars prochains. Mardi 7 mars, la journée de grève avait mobilisé 1,28 million de manifestants en France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Alors que des coupures d'électricité ciblées sont organisées localement par des grévistes, le député écologiste a dit comprendre que certains grévistes en soient "réduits à devoir faire plus fort parce que c'est le gouvernement qui brutalise". "Cette réforme est injuste, elle est injustifiée et pendant ce temps-là, on n'affronte pas les sujets majeurs que sont le dérèglement climatique ou l'inflation", a-t-il expliqué. Julien Bayou appelle "à poursuivre la mobilisation", car "le doute est en train de saisir la majorité", a-t-il assuré.

Fissures dans des centrales nucléaires : "Il y a un problème avec la filière"

Deux nouvelles fissures ont été découvertes dans le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Penly (Seine-Maritime) et le réacteur 3 de la centrale de Cattenom (Moselle) : "C'est le signe qu'il y a un problème avec la filière" nucléaire, a réagi Julien Bayou. "On découvre des fissures qui n'ont pas lieu d'être. C'est le signe qu'il faut s'arrêter et regarder un peu ce qui fonctionne et ce qui peut poser problème", a-t-il expliqué.

Emmanuel Macron a annoncé en février à Belfort la construction de 14 réacteurs nucléaires supplémentaires, dont huit en option : "Miser l'entièreté de notre stratégie énergétique sur une technologie qui coûte cher et dont on ne sait pas si elle fonctionne, je trouve ça dogmatique", a-t-il affirmé. Le député affirme qu'"aucun écologiste n'est pour fermer les centrales aujourd'hui. Je voudrais que ce soit très clair. Nous ne sommes pour rien dans le fait que la moitié des centrales étaient à l'arrêt", a-t-il affirmé.

Jets privés : "C'est la mesure la plus simple" pour le climat

Julien Bayou veut profiter de la niche parlementaire des écologistes le 6 avril pour mettre l’interdiction des jets privés à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. L'objectif est de "ramener les riches sur Terre" en les faisant contribuer à la transition écologique. Une proposition fortement critiquée par la majorité. Pourtant, selon lui, "c’est la mesure la plus simple qui produit le plus immédiatement des effets concrets pour le climat", a-t-il expliqué. "Il faut savoir que c'est un vol sur dix au départ de la France. C'est une question de consentement à la transition. Comment voulez-vous dire aux gens : 'Faites un effort sur la sobriété', si les ultra-riches sont exemptés complètement, vous ne pourrez pas embarquer la population", a-t-il expliqué.

IVG dans la Constitution : "Une formidable nouvelle"

Emmanuel Macron souhaite inscrire la liberté de l'Interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution : "C'est une formidable nouvelle dans cette période si dure", a salué le député. "Nous le voyons avec la Pologne, avec la Hongrie, avec les États-Unis. Il faut protéger ce droit, il faut l'inscrire dans la Constitution", a-t-il insisté.

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du vendredi 10 mars 2023 :