Rébellion de Wagner : "8h30 franceinfo" spécial Russie

Au lendemain de la tentative de rébellion d'Evguéni Prigojine et de sa milice Wagner finalement avortée, franceinfo fait le point avec les analyses de Françoise Daucé, directrice d’études à l’EHESS et de Renaud Girard, grand reporter au "Figaro".

Les autorités russes confirment que la milice Wagner d'Evguéni Prigojine a "quitté Rostov" dimanche 25 juin. La veille, les troupes de l'ancien cuisinier de Vladimir Poutine se rapprochaient dangereusement de Moscou. La capitale se préparait même au pire, mais finalement le chef de la milice Wagner a fait machine arrière. Quel avenir désormais pour Evguéni Prigojine, mais aussi pour Vladimir Poutine dont l'autorité a été mise à mal ? La situation en Russie va-t-elle offrir un répit à l'Ukraine. Pour évoquer la situation de la Russie au lendemain d'une journée riche en tension et en rebondissements, Lorrain Sénéchal et Agathe Lambret reçoivent Françoise Daucé, directrice d’études à l’EHESS et directrice du Centre d'études des mondes russe, caucasien et centre-européen, et Renaud Girard, grand reporter au Figaro, spécialiste des relations internationales.