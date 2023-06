Direct Rébellion de Wagner : les autorités russes confirment que les troupes d'Evguéni Prigojine ont "quitté Rostov"

#RUSSIE "Il n'y a que des perdants" dans la rébellion avortée de Wagner, estime sur franceinfo Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France en Russie entre 2017 et 2019. "Evguéni Prigojine sort perdant" de cette rébellion avortée, mais la Russie aussi, offrant "l'image d'un pays qui ne va pas bien". Et "on a le sentiment d'un affaiblissement de Vladimir Poutine, même si son pouvoir n'a jamais été réellement mis en cause", explique-t-elle. #UKRAINE