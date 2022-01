Pass vaccinal au Sénat, grève à l'Éducation nationale, plan de lutte contre l'endométriose... Le 8h30 franceinfo d'Olivier Véran

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, était l'invité du 8h30 franceinfo mercredi 12 janvier 2022. Il répondait aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Covid-19 : "l'hypothèse d'une diminution" des contaminations" ces "prochains jours"

Le gouvernement "suit l'hypothèse d'une diminution du nombre des contaminations" dans "les prochains jours", a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran, mercredi 12 janvier sur franceinfo. "On a pu [le] constater en Angleterre" et la France "a un écart de quelques jours avec les Anglais", a-t-il rappelé. L'autre hypothèse est que "l'on s'installe sur une forme de plateau, à niveau plus ou moins élevé, comme nous l'avions connu pendant un moment" avec le variant Delta.



"On teste énormément dans notre pays, on dépiste énormément aussi", a encore rappelé Olivier Véran. "Donc il faut un peu plus de temps, par rapport aux variants précédents que nous avons connu, pour pouvoir dire si nous sommes ou non au pic", a-t-il développé.

Selon le ministre de la Santé, "ce qui est certain, c'est que le variant Omicron a déjà beaucoup circulé, et que si on suit les courbes constatées dans certains pays qui nous précèdent en termes d'épidémie au variant Omicron, on pourrait s'attendre à être bientôt à une forme de pic".

Pass vaccinal : Olivier Véran "demandera aux sénateurs" de revoir leur position

"Je demanderai aux sénateurs de retirer" de leur version du projet de loi instaurant le pass vaccinal le mécanisme qui prévoit son extinction automatique, a déclaré Olivier Véran. Ce mécanisme, voté par le Sénat lors de l'examen du texte, fait disparaître automatiquement le pass vaccinal lorsque le nombre de patients hospitalisés pour cause de Covid-19 est inférieur à 10 000 au plan national.

"Je comprends l'esprit" de ce mécanisme "mais ça nous met pieds et poings liés face à des situations imprévues qui pourraient apparaître, et Omicron nous l'a montré", a-t-il justifié. "Imaginez qu'on ait 9 000 patients à l'hôpital, et qu'on ait un variant qui arrive et qui circule à une vitesse flamboyante". Dans cette situation, "on serait en incapacité de remettre le pass", a insisté Olivier Véran.



"La loi, de toute façon, nous contraint - et c'est bien notre intention - à suspendre tous ces dispositifs dès lors que l'urgence sanitaire n'est plus une évidence", a également tenu à souligner le ministre de la Santé. Le pass vaccinal "sera de toute façon limité dans le temps" car "la loi nous y oblige. Le pass vaccinal va de pair avec l'urgence sanitaire".

Grève dans l'Éducation nationale : "Je salue l'action de Jean-Michel Blanquer"

Alors que les enseignants ont lancé un mouvement de grève pour le jeudi 13 janvier et que l'opposition dénonce la gestion du protocole sanitaire dans les établissements scolaires, le ministre des Solidarités et de la Santé a apporté son soutien à son collègue de l'Éducation nationale. "Je salue l'action de Jean-Michel Blanquer, parce que cela fait deux ans qu'on bosse au quotidien ensemble", a-t-il réagi.

Interrogé sur d'éventuels différends dans la gestion du Covid-19 entre les deux ministres, Olivier Véran a répondu qu'il n'y avait "pas forcément des désaccords", mais "des temporalités qui peuvent être différentes dans certaines propositions". Olivier Véran a également rappelé qu'ils n'ont "pas le même travail". "Je ne crois pas qu'il faille s'inscrire dans le fait de chercher une responsabilité", a-t-il ajouté. "Qu'on ait besoin de quelques jours, qu'on ait besoin parfois de tâtonner ça m'est arrivé et ça nous est arrivé depuis deux ans de gestion de crise. Je crois honnêtement que les gens peuvent le comprendre", assure le ministre de la Santé.

Endométriose : un premier comité de pilotage interministériel le 14 février

"Le 14 février, je réunirai le premier comité de pilotage interministériel" pour définir le plan d'action national contre l'endométriose, a également annoncé Olivier Véran sur franceinfo. Mardi 11 janvier, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une stratégie nationale de lutte contre cette maladie. Selon Olivier Véran, ce comité de pilotage interministériel "va mobiliser énormément la société civile". "Comme on dit que c'est une maladie qu'on doit faire connaître, et qu'on a des associations très engagées, je veux que nous puissions nous appuyer sur les femmes de ce pays", a-t-il ajouté.

"Il faut qu'on forme davantage" de gynécologues et de chirurgiens spécialistes de l'endométriose, a insisté le ministre de la Santé, qui souhaite par ailleurs améliorer la façon dont le système de santé s'occupe des femmes touchées par cette maladie. "Il faut qu'on apporte une réponse à toutes les femmes, qu'on renforce encore la prise en charge par la Sécurité sociale avec différentes modalités qui peuvent être examinées, pour qu'aucune d'entre elle ne puisse être bloquée dans les soins qu'elle doit recevoir, pour des raisons financières."

L'endométriose fait partie, d'après Olivier Véran, des "sujets sanitaires ''émergents'', sauf pour celles qui en souffrent". En France, 10% des femmes sont concernées : "C'est cette petite ado qui ne peut pas suivre la classe parce qu'elle a mal au ventre et qui va à l'infirmerie, c'est cette jeune femme qui a des douleurs de règles épouvantables et qui se voit répondre, en général, ''C'est normal, c'est les règles''", a énuméré le ministre. L'endométriose "est la première cause d'infertilité dans notre pays" et "l'une des premières causes de douleurs" pendant les règles, a-t-il également souligné, alors qu'elles "sont absolument disproportionnées avec les douleurs normales des règles".