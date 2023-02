Négociations entre fournisseurs et grande distribution, panier anti-inflation... Ce qu'il faut retenir de l'interview de Frédéric Descrozaille

Le député Renaissance du Val-de-Marne était l'invité du "8h30 franceinfo", dimanche 26 février.

Le député Renaissance du Val-de-Marne, Frédéric Descrozaille, porte une proposition de loi pour "adapter le rapport de force" entre les fournisseurs et la grande distribution, qui a été approuvée par l'Assemblée nationale mi-février. Le député assure que les distributeurs "profitent de leur situation" en brandissant la crainte de l'inflation. Il propose de ne plus obliger les fournisseurs à continuer de livrer les distributeurs en cas d'échec des négociations. Le député plaide aussi pour un "cahier des charges" sur le panier anti-inflation pour avoir uniquement un "panier de produits sains".

dimanche 26 février

Inflation et grande distribution : les distributeurs "profitent de leur situation"

"Les distributeurs sont extrêmement puissants parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux dans la grande consommation", déplore Frédéric Descrozaille, alors qu'Emmanuel Macron a déjà demandé, samedi 25 février, aux hyper et supermarchés de "faire des efforts sur leur marge" pour limiter l'inflation. "Vous avez un acheteur pour plein de fournisseurs", poursuit le député, qui assure que la grande distribution "profite de leur situation". Pour le député de la majorité, "il ne faut pas se laisser impressionner par le discours des distributeurs" qui brandissent le risque de l'inflation, pour ne pas rogner sur leurs marges. Il pointe notamment du doigt Michel-Edouard Leclerc, qui "adore faire peur" selon lui.

"Ce [que Michel-Edouard Leclerc] raconte, c'est régulièrement faux [...] il faut qu'il arrête de faire croire qu'il parle au nom de la nation." Frédéric Descrozaille à franceinfo

Selon Frédéric Descrozaille, les premiers contrats signés entre les fournisseurs et les distributeurs laissent présager une hausse des prix "de quelques pourcents". "Je ne crains pas de mur de l'inflation", assure-t-il.

Négociations commerciales : les deux parties doivent rester "libres" en cas d'échec

Le député Renaissance du Val-de-Marne a déposé une proposition de loi pour "adapter le rapport de force" entre fournisseurs et grande distribution. La proposition a été approuvée en première lecture par l'Assemblée nationale mi-février. Frédéric Descrozaille a précisé sur franceinfo les contours du texte. La principale mesure prévoit de ne plus obliger les fournisseurs à continuer de livrer les distributeurs en cas d'échec des négociations sur les prix. Actuellement, les industriels doivent poursuivre leurs livraisons, à un prix qui ne leur convient pas. "L'idée, c'est que les deux parties restent libres", précise Frédéric Descrozaille. "Il faut que ces industriels puissent investir dans la décarbonation et augmenter les salaires, quitte à alimenter la boucle ‘salaire-prix’", et donc l'inflation, affirme le député.

La proposition de loi comporte aussi une mesure pour encadrer les promotions. "La loi fera qu’il y aura moins de promotions agressives", précise Frédéric Descrozaille. "Il y aura quand même des promotions, mais elles seront plus réparties", rassure-t-il.

Panier anti-inflation : il faut "un cahier des charges" imposé aux distributeurs

Les discussions sur le panier anti-inflation n'ont toujours pas abouti au gouvernement. Les distributeurs doivent faire des propositions "d'ici la mi-mars". Pour le député du Val-de-Marne, on risque de se retrouver "avec des produits premiers prix et des produits importés". Il plaide pour mettre en place "un cahier des charges" pour proposer "un panier sain d'alimentation".

