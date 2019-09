Municipales : "Je suis président de région et on ne peut pas tout avoir, tout vouloir", explique Renaud Muselier

Renaud Muselier, président Les Républicains de la région Sud, invité du "8.30 franceinfo", jeudi 26 septembre 2019. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

"Je suis président de région et on ne peut pas tout demander dans la vie ou tout avoir ou tout vouloir", a affirmé Renaud Muselier, invité du "8.30 franceinfo", jeudi 26 septembre. À la tête de l'exécutif régional depuis 2017, l'élu Les Républicains a expliqué : "En tant que président de région j'ai l'impression de pouvoir aider encore plus ma ville et ma région. Je suis du Sud et j'ai une responsabilité importante avec ma région et j'essaye de l'assumer au mieux. Je pense que je peux aider encore plus ma ville de Marseille en étant président de région."

Le maire actuel de Marseille, Jean-Claude Gaudin a fait quatre mandats. "Je dis qu'il a fait deux mandats de trop. Les deux premiers ont été bons et les deux suivant mauvais. Nous avons perdu la communauté urbaine dans un fracas politique. C'est une trahison politique qui fait en sorte qu'on a fait une sorte de cohabitation avec des forces minoritaires et il ne se dégageait plus aucune majorité nulle part. Donc, on s'est retrouvé avec une ville qui est immobile", a affirmé l'ancien premier adjoint de l'édile. Pour les municipales de 2020, "un front marseillo-compatible, voilà ce qu'il faut faire. Quel est le projet pour cette ville qui aujourd'hui se retrouve sans leader, sans organisation, avec des déficits chroniques majeurs et une déstructuration administrative qui ne permet pas de défendre les projets. C'est cette nécessité d'organisation qui est importante autour d'un projet mais dans une méthode", a affirmé Renaud Muselier.

La légalisation du cannabis "est un vrai débat"

"J'ai beaucoup évolué" sur le sujet a reconnu Renaud Muselier. La légalisation du cannabis "est un vrai débat" a affirmé le président LR de la région Sud.

Une vente organisée par l'État devrait être étudiée d'après l'élu : "Il faudrait avancer dans ce sens de façon à ce que l'on ne puisse pas vendre n'importe quoi, n'importe comment par n'importe qui, n'importe où et se retrouver dans un schéma où ceux qui vendent ont le droit et ceux qui consomment n'ont pas le droit", a justifié Renaud Muselier.

Policiers "barbares" : la position de Castaner "pas assez forte"

Christophe Castaner "a pris une position, je trouve qu'elle n'est pas assez forte par rapport à la démarche de monsieur Mélenchon", a réagi Renaud Muselier, alors que le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé ce jeudi qu'il allait signaler les propos du chef de file des insoumis à la justice en vue d'éventuelles poursuites. Jean-Luc Mélenchon a qualifié les policiers de "barbares" ce samedi, en référence aux violences policières de ces derniers mois.

"Je ne sais pas quelle est sa marche de manœuvre en tant que ministre de l'Intérieur. Mais il y a la nécessité de soutenir de soutenir beaucoup plus les forces de l'ordre, que simplement signaler", a précisé le président de la région Sud.

L'AME est un "système perverti"

"Ce qui me choque c'est qu'on ait perverti un système qui était bien pensé au départ", a déclaré Renaud Muselier.

"Il faut prendre en charge des patients qui sont avec des maladies comme la malaria, des maladies contagieuses, qui sont sur notre sol, mais pas les interventions chirurgicales des personnes qui ne sont pas en règle et qui viennent se faire opérer en France sans avoir les moyens de le faire", a insisté le président de la région Sud.

Retrouvez l'intégralité de l'émission "8.30 franceinfo" du jeudi 26 septembre 2019 :