Motion de destitution d'Emmanuel Macron, démission de Thierry Breton... Le "8h30 franceinfo" de Manuel Bompard

Le coordinateur national de La France insoumise et député des Bouches-du-Rhône était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 17 septembre 2024.

Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise et député des Bouches-du-Rhône, était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 17 septembre 2024. Procédure de destitution d'Emmanuel Macron, choix de Stéphane Séjourné pour remplacer Thierry Breton à la Commission européenne... Il répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

Commission européenne : Emmanuel Macron case "un de ses amis"

"C'est une double humiliation", réagit Manuel Bompard au lendemain de la démission de Thierry Breton de son poste de commissaire européen au Marché intérieur. Emmanuel Macron a proposé un proche, Stéphane Séjourné, ministre démissionnaire des Affaires étrangères, pour le remplacer.

"C'est d'abord une humiliation pour la France parce que manifestement, Madame von der Leyen a révoqué, licencié, comme ça, Monsieur Breton, et c'est une humiliation pour Monsieur Barnier", résume Manuel Bompard. "Là, la vérité, c'est qu’Emmanuel Macron a utilisé cette situation pour recaser un de ses amis qui ne pourra plus être au gouvernement", estime Manuel Bompard.

Procédure de destitution d'Emmanuel Macron : "un événement inédit"

Mardi la plus haute instance exécutive de l'Assemblée "devrait valider" ,selon Manuel Bompard, la recevabilité de la procédure de destitution d'Emmanuel Macron. "C'est un événement inédit, sans précédent depuis le début de la Ve République", assure-t-il. Et s'il y a débat, Manuel Bompard "forme le vœu de réussir" à convaincre les socialistes de voter pour cette motion en plus de leur soutien pour la juger recevable.

"À chaque étape, on me dit que ce nest pas possible", répond le député insoumis aux sceptiques sur l'aboutissement de cette procédure de destitution.