Thierry Breton remplacé par Stéphane Séjourné à la Commission européenne : pourquoi ce changement de casting ?

Le brief politique Victoria Koussa Du lundi au vendredi à 7h23

Retour sur le coup de théâtre de lundi : le remplacement in extremis de Thierry Breton par Stéphane Séjourné, proche d'Emmanuel Macron, comme candidat de la France à la Commission européenne. Que s'est-il passé ?

Fin juillet, Emmanuel Macron propose officiellement à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, de reconduire Thierry Breton comme commissaire français pour les cinq prochaines années. Avec le recul, un eurodéputé macroniste le dit : "C'était un peu risqué de présenter à nouveau la candidature Breton, dont les relations exécrables avec von der Leyen sont de notoriété publique". Un exemple, avec ce message posté sur X par Thierry Breton en mars, quand Ursula von der Leyen est désignée candidate de la droite européenne - le Parti Populaire Européen - pour diriger la commission. Elle ne faisait pas le plein des voix et Thierry Breton écrivait : "Von der Leyen mise en minorité par son propre parti, la droite elle-même ne semble pas croire en sa candidate".

Tractations d'Ursula von der Leyen

Cela n'avait donc pas empêché Emmanuel Macron de choisir Thierry Breton, tout en plaidant pour renforcer le portefeuille du commissaire français. Il y a eu des discussions tout l'été entre Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen. Lundi 16 septembre, dans sa lettre de démission, Thierry Breton la cible : "Il y a quelques jours, vous avez demandé à la France de retirer mon nom". Selon un connaisseur des tractations, la présidente de la Commission était d'accord pour que Paris ait une vice-présidence exécutive, et donc plus de poids, sur le papier, à condition que ce ne soit pas Thierry Breton. Emmanuel Macron a préféré le portefeuille à son candidat.

Le chef de l'État a donc finalement porté son choix sur Stéphane Séjourné, ministre démissionnaire des Affaires étrangères. Il fallait une personne de confiance qui convienne à Emmanuel Macron et à Ursula von der Leyen. Stéphane Séjourné est très proche de lui et a de bonnes relations avec elle. Quand il était patron du groupe centriste Renew au Parlement européen, il avait fait venir la présidente de la Commission à la rentrée du parti macroniste, l'automne dernier à Bordeaux, pour lancer la campagne des européennes. Stéphane Séjourné doit encore convaincre les eurodéputés car tous les commissaires sont auditionnés avant d'être approuvés ou non. Ce n'est donc qu'une fois officiellement commissaire qu'il démissionnera de son poste de député à l'Assemblée nationale, ce qui entraînera une élection législative partielle dans les Hauts-de-Seine.

Thierry Breton dans le gouvernement Barnier ?

"Ça s'est fait en accord avec le Premier ministre", assure l'Élysée. Même si c'est "une décision présidentielle", insiste Matignon, Michel Barnier a été "associé à la discussion assez vite après sa nomination". Le Premier ministre n'a pas la même proximité avec l'ex et le futur commissaire. Avec Stéphane Séjourné, "ils se connaissent", tandis qu'avec Thierry Breton "ils s'entendent très bien". Ce changement de casting intervient en tout cas à un moment particulier. Le Premier ministre est en train de composer son gouvernement. "Ça l'arrange, s'amuse un macroniste, car le départ de Séjourné libère un poste important : le ministère des Affaires étrangères !"