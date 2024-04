Mort de Shemseddine à Viry-Châtillon, guerre à Gaza, déficit de la France, Ceta... Le "8h30 franceinfo" de Fabien Roussel

Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 9 avril 2024. Décès de Shemseddine à Viry-Châtillon, guerre à Gaza, déficit de la France, Ceta, il répond aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

Mort de Shemseddine : "On ne peut plus considérer ça comme des faits divers mais comme des faits de société"

Le jeune homme de 15 ans "s'est fait rouer de coups pour avoir échangé des mots à caractère sexuel avec une jeune fille", commente Fabien Roussel, après la mort de Shemseddine à Viry-Châtillon. "Cela veut dire deux choses", précise-t-il : "Une société plus violente dans le sens où la violence s'exprime de plus en plus tôt chez les jeunes avec des morts, et la deuxième chose, comme s'il y avait une société de plus en plus intolérante dans les rapports à la sexualité, et c'est ça aussi qui m'interpelle".



Gaza : "Ne soyons pas indirectement complices de ce risque génocidaire"

"La France devrait saisir la Cour internationale de justice pour elle-même alerter sur le génocide en cours à Gaza", estime Fabien Roussel. "La France devrait prendre cette initiative, mettre tout son poids", abonde-t-il. Selon le patron du PCF, la France, en raison de son "poids politique et diplomatique important" doit être "plus à l'offensive" mais "n'utilise pas ce poids", regrette-t-il.

Interrogé sur l'initiative des présidents français Emmanuel Macron, égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le roi de Jordanie Abdallah II d'appeler à un cessez-le feu "immédiat" et leur mise en garde contre une offensive israélienne à Rafah, Fabien Roussel répond "enfin !" Mais selon le député communiste, "il faut passer aux sanctions" et "être plus politique". Il appelle la France à "reconnaître l'État de Palestine, c'est un acte politique fort qui aurait une résonance surtout sur la scène internationale", explique l'élu du Nord qui est allé en visite à Jérusalem et Ramallah, début mars

Ceta : "S'il le faut, nous lancerons un processus de référendum d'initiative parlementaire"

"Nous demandons au gouvernement de transmettre ce texte à l'Assemblée nationale", déclare le secrétaire national du Parti communiste à propos du projet de ratification du Ceta, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Pour l'instant, le gouvernement refuse cette transmission.

"S'il ne le fait pas, nous avons prévu de proposer dans le cadre de notre niche parlementaire le 30 mai prochain un projet de résolution qui reprend les termes de ce texte", rappelle Fabien Roussel. "Cela montrera aux Français qu'au Sénat comme à l'Assemblée nationale, il y a une volonté majoritaire de rejeter cet accord de libre-échange", estime-t-il.

Déficit : en cas de budget rectificatif, "nous voterons" la motion de censure des Républicains

Fabien Roussel rappelle que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron sont "en responsabilité ensemble depuis sept ans". Ils sont donc "responsables d'un déficit aggravé, énorme, le plus important que nous ayons connu ces dernières années et d'une dette qui est augmentée de 900 milliards d'euros", poursuit-il, pointant leur "très mauvaise gestion des finances publiques". "Ils sont incompétents et ils nous font payer", dénonce-t-il, ajoutant que "ce sont des escrocs".

Le parti des Républicains, dirigé par Éric Ciotti a déjà annoncé qu'il "n'hésitera pas" à déposer une motion de censure si le gouvernement dépose un projet de loi de finances rectificatives (PLFR) pour réduire le déficit public et que ce texte dépasse certaines "lignes rouges", comme la hausse des impôts. Le député communiste du Nord, lui, refuse notamment la réduction des budgets de "l'école, la recherche, la santé".



