Mondial au Qatar, corruption à Bruxelles, affaire Quatennens, direction de La France insoumise... Ce qu'il faut retenir de l'interview de Manon Aubry

Manon Aubry, députée européenne de La France insoumise (LFI) et co-présidente du groupe de la gauche au Parlement européen, était l'invitée du "8h30 franceinfo", samedi 17 décembre. Elle répondait aux questions de Neila Latrous et Lorrain Sénéchal.

Mondial : "La place d’Emmanuel Macron n’est pas d’être au Qatar à serrer des pinces"

Comme pour la demi-finale, Emmanuel Macron se rendra au Qatar dimanche pour supporter les Bleus qui affrontent l'Argentine en finale du Mondial de football. Manon Aubry regardera le match, parce que "le boycott" défendu par La France insoumise "a toujours été diplomatique", "il ne s’agit pas de faire culpabiliser les gens". C'est pourquoi, selon l'eurodéputée, "la place d’Emmanuel Macron est de soutenir l’équipe de France, mais n’est pas d’être au Qatar à serrer des pinces".

Soupçons de corruption du Parlement européen : "Il faut qu’il y ait une enquête dans les 27 États membres"

Bien avant la mise en examen de quatre personnes, dont une vice-présidente du Parlement européen, l'eurodéputée socialiste (S&D) grecque Eva Kaili, Manon Aubry a de nombreuses fois demandé un débat et une résolution à propos des violations des droits humains liés à l'organisation de cette Coupe du monde. "Ce qui s'est passé précisément, c'est que les élus socialistes et les représentants de la droite étaient ensemble pour défendre à tout prix les intérêts du Qatar", explique-t-elle. "Ce qui était frappant, c'est que quand on parlait de la FIFA, on pouvait parler de violation des droits humains, d'un fonds de compensation... ce qui était bien la preuve qu'il y avait un problème. Mais quand on parlait du Qatar, il fallait saluer les soi-disant efforts du Qatar en matière de droit du travail".

"Ce qui a été révélé, c'est la face émergée de l'iceberg." Manon Aubry, eurodéputée LFI sur franceinfo

Aujourd'hui, l'eurodéputée souhaite "qu’il y ait une enquête dans les 27 États membres" de l’Union européenne. Parce que selon Manon Aubry, "ce n’est pas juste que quelques cas isolés, il faut faire le jour sur l’ensemble du réseau". Aujourd'hui, un commissaire européen peut intégrer un cabinet de lobbying dès qu'il ne travaille plus dans une institution européenne, car les délais de carence "ne sont pas toujours respectés", témoigne Manon Aubry, qui souhaite qu'une "autorité éthique indépendante" soit "mise en œuvre d'ici la fin du mandat en 2024".

Affaire Quatennens : "La sanction aurait pu être plus lourde"

Après sa condamnation à quatre mois de prison avec sursis pour "violences conjugales", le député du Nord (LFI) Adrien Quatennens a été radié de son groupe parlementaire le temps qu'il purge sa condamnation pénale. "Je crois que cette décision aurait pu être plus lourde", estime Manon Aubry, "mais elle a été prise démocratiquement par le groupe, (...) loin de moi l'idée de la remettre en cause".

Manon Aubry a répété aussi son malaise, déjà partagé sur les réseaux sociaux, après l'interview donnée par Adrien Quatennens à BFM. "C’est un appel que je lui lance : s’il continue dans cette manière-là, à faire la démonstration qu’il n’a pas compris en réalité les violences sexistes et sexuelles (…), je pense que ça mérite une discussion de notre côté et une décision claire sur la manière dont il peut prendre la parole en public". Cependant, l'eurodéputée rappelle qu'Adrien Quatennens ne s'exprime plus au nom de La France insoumise jusqu'en avril, mais en son nom propre.

Nouvelle direction chez LFI : "Ça concentre beaucoup de frustrations"

La nouvelle direction de La France insoumise se réunira autour de Manuel Bompard, proche de Jean-Luc Mélenchon. De nombreuses figures montantes du parti ont été écartées. Clémentine Autain, François Ruffin ou encore Alexis Corbière, ont appelé à "plus de démocratie". Interrogée sur ce point, celle qui représente le parti à Strasbourg "comprend qu'il y ait beaucoup de frustrations qui ont été exprimées. Je crois qu'il faut les entendre. Je pense que les choses ne sont pas définitivement figées non plus".

-------------

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du samedi 17 décembre :