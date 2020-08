Masque obligatoire en entreprise, tests... le "8h30 franceinfo" du professeur Éric Caumes

Le professeur Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 13 août 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Le professeur Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 13 août 2020. Masque obligatoire dans les entreprises, délais et coût des tests du Covid-19... Il répond aux questions de Julien Langlet et Neila Latrous.

Les entreprises, sites de contamination

Parmi les sites de contaminations, les clusters, "50% sont dans des entreprises médicales ou non médicales", indique Éric Caumes, qui précise que "22% des clusters sont dans les entreprises privées." "Rendons le masque obligatoire dans tous les lieux clos, dont les entreprises privées", préconise le professeur.

Autre moyen de réduire ces contaminations pour le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, "continuer le télétravail à la rentrée".

Tests : des délais trop longs

"Pour les testing / tracing [tests / traçage], la durée moyenne entre le moment où vous avez les symptômes et le moment où vous êtes testés, c'est trois à quatre jours. C'est beaucoup trop long parce que pendant ce temps-là, il y a d'autres chaînes de transmission qui sont amorcées", déplore Éric Caumes, pour qui "on teste trop tard" et "un peu dans le vide".

Le professeur dénonce également le coût de tous ces tests. "On fait 90 000 tests par jour. Chaque test coûte 54 euros et est remboursé par la Sécurité sociale, ce qui revient à la collectivité à 450 000 euros par jour."

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du jeudi 13 août 2020 :