Manifestations contre le pass vaccinal, télétravail dans la fonction publique, grève des enseignants... le "8h30 franceinfo" d'Amélie de Montchalin

Amélie de Montchalin était l'invitée du "8h30 franceinfo" dimanche 9 janvier 2022. Manifestations contre le pass vaccinal, télétravail dans la fonction publique, grève des enseignants... Elle répond aux questions d'Ersin Leibowitch et Jean-Jérôme Bertolus.

Manifestations contre le pass vaccinal : les politiques dans la rue "sont dangereux pour la nation"

"Vous aviez dans la rue hier des hommes et femmes qui se disent politiques, Florian Philippot et d'autres, qui sont des anti-vaccination, des complotistes", a déclaré la ministre. "C'est légitime de manifester. Ce qui est moins légitime, c'est d'instrumentaliser, de mettre en danger la santé des Français", a-t-elle ajouté.

Covid-19 : "Entre 400 000 et 500 000 fonctionnaires télétravaillent"

"Dans le service public, on a une obligation de continuité, car nous avons pris l'engagement que plus jamais nous ne vivrions la sidération du premier confinement avec des guichets fermés et des Français qui n'avaient plus de réponse", affirme la ministre de la Transformation et de la fonction publiques.

Grève des enseignants jeudi 13 janvier : "Je ne condamne pas la grève, je crois au dialogue social"

Face à la hausse des contaminations, la ministre évoque plusieurs hypothèses. "Est-ce qu'on referme toutes les écoles ? Je crois que l'ensemble des acteurs éducatifs et familiaux se rendent bien compte que fermer les écoles, c'est beaucoup d'inégalités. Ce ne sont pas des apprentissages de bonne qualité, et ce n'est pas quelque chose sur lequel on veut revenir, c'est une cause nationale", répond la ministre.



Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du 9 janvier 2022 :