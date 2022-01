Covid-19 : "Entre 400.000 et 500.000 fonctionnaires télétravaillent", annonce Amélie de Montchalin

"Entre 400.000 et 500.000 fonctionnaires d'Etat télétravaillent trois à quatre jours" par semaine, annonce Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, sur franceinfo dimanche 9 janvier, précisant que "la moitié de ceux qui travaillent dans nos services administratifs en dehors de Paris télétravaillent".

"Mais dans le service public, on a une obligation de continuité, car nous avons pris l'engagement que plus jamais nous ne vivrions la sidération du premier confinement avec des guichets fermés et des Français qui n'avaient plus de réponse. J'ai réuni jeudi tous les directeurs de tous les services publics pour assurer la continuité", a-t-elle poursuivi.

Pour lutter contre le risque d'absentéisme à l'hôpital à cause de l'épidémie de Covid-19, "l'armée, les médecins et infirmières militaires sont déjà mobilisés", assure Amélie de Montchalin.